La Virgen del Rosario salió el martes en procesión por Cangas.

En O Morrazo, la Virgen del Rosario tiene bien ganada fama por la celebración que se le hace en la parroquia canguesa de Darbo. Pero en Cangas sale en procesión, de manera muy discreta, el día 7, que es su festividad. Allí estaba en nuevo párroco, Santiago Pérez.

Las muchas demandas de trabajadores municipales

Nos cuentan al oído que ahora hay muchas más demandas de trabajadores municipales al Concello de Cangas. Y todo es porque no hay una buena relación de puestos de trabajo, que indique las labores de unos y de otros. Así que los hay que son intrépidos y quieren más categoría y, por lo tanto, más salario. Cierto es, también, que, de momento, las últimas sentencias que llegaron fueron favorables al Concello de Cangas. Pero todo esto está generando un malestar entre compañeros, nos cuentan. El gobierno no habla del asunto, que no es lo mismo que haya silencio administrativo.

Los gatos de Cangas

Hay gatos que están en Cangas, que nada tienen que ver con los de Madrid. Los de Cangas maúllan entre las redes y, como dice el refrán, «gato escaldado del agua fría huye».

Seguimos sin cobertura

Seguimos sin cobertura telefónica en la zona de la avenida de Marín. Las antenas que subieron a un edificio aún no están en funcionamiento. Se ignoran los motivos.