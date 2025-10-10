Salva la vida tras caer con su coche monte abajo en Meira
El joven conductor sufrió un despiste cuando circulaba en sentido a Moaña por la carretera provincial EP-1102
La carretera provincial EP-1102 en la parroquia de Meira, que sirve de enlace con la Autovía do Morrazo y con la carretera de Moaña-Moaña, sigue acumulando salidas vías. A primera hora de la tarde de este viernes, un conductor perdió el control de su vehículo y acabó precipitándose monte abajo. El coche, un Renault Espace, rodó varios metros entre los árboles y acabó ladeado. Afortunadamente su conductor, una persona joven, resultó sólo con heridas leves y pudo salir por su propio pie del vehículo.
La salida de vía se produjo después del enlace a la Autovía, cerca de una cantera cerrada.
Hasta el lugar se despalzaron Policía Local y protección Civil. Tráfico no pudo debido a un accidente entre un autobús y un coche en el puente de Rande en sentido a Prontevedra que provocó importantes retenciones en el acceso a O Morrazo.
