Más quejas por la acumulación de restos de podas en Tirán
Los vecinos denuncian que atraen a ratas y que llevan semanas quejándose al Concello
REDACCIÓN
Moaña
La acumulación de restos de podas y otros elementos vegetales en las jaulas de recogida de este tipo de residuos en Moaña siguen generando quejas. La semana pasada alzaron su voz vecinos de Samertolaméu y ayer hicieron lo propio los de Tirán.
Aseguran que no se retiran desde hace semanas y que la acumulación genera olores y la presencia de plagas como ratas. Exigen la limpieza inmediata de la zona, en el entorno del parque infantil de la parroquia.
