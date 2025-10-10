Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más quejas por la acumulación de restos de podas en Tirán

Los vecinos denuncian que atraen a ratas y que llevan semanas quejándose al Concello

Estado de las jaulas al lado del parque. | Gonzalo Núñez

Estado de las jaulas al lado del parque. | Gonzalo Núñez

REDACCIÓN

Moaña

La acumulación de restos de podas y otros elementos vegetales en las jaulas de recogida de este tipo de residuos en Moaña siguen generando quejas. La semana pasada alzaron su voz vecinos de Samertolaméu y ayer hicieron lo propio los de Tirán.

Aseguran que no se retiran desde hace semanas y que la acumulación genera olores y la presencia de plagas como ratas. Exigen la limpieza inmediata de la zona, en el entorno del parque infantil de la parroquia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents