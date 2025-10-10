Más quejas por la acumulación de restos de podas en Tirán

La acumulación de restos de podas y otros elementos vegetales en las jaulas de recogida de este tipo de residuos en Moaña siguen generando quejas. La semana pasada alzaron su voz vecinos de Samertolaméu y ayer hicieron lo propio los de Tirán.

Aseguran que no se retiran desde hace semanas y que la acumulación genera olores y la presencia de plagas como ratas. Exigen la limpieza inmediata de la zona, en el entorno del parque infantil de la parroquia.