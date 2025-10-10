Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La protectora de O Morrazo pide «manos solidarias» para el montaje del mercadillo que celebra este domingo

Libros, decoración, juguetes, ropa y accesorios de mascotas, en Cangas: «Para que os hagáis una idea, para llevarlo decentemente tendríamos que ser alrededor de 40 personas»

Mercadilla en Cangas de la protectora de animales de O Morrazo en una pasada edición.

Mercadilla en Cangas de la protectora de animales de O Morrazo en una pasada edición. / Gonzalo Núñez

M. C.

La protectora de O Morrazo celebra este domingo 12 de octubre un mercadillo solidario con productos de segunda mano, que se ubicará en el paseo Pepe Poeta, de Cangas.

La asociación ha organizado este evento para sufragar los gastos de las facturas veterinarias y de las obras «que nos están metiendo en números rojos».

Los asistentes podrán encontrar libros, objetos de decoración, juguetes para niños, ropa y accesorios de mascotas, entre otras cosas, una cantidad elevada de productos que se pondrán a la venta, pero que precisa de una logística complicada: «Tenemos mucha mercancía pero para poder exponerla necesitamos muchas manos solidarias», matiza la protectora, que calcula en alrededor de treintena, las personas necesarias «para llevarla decentemente».

Horario de ayuda

Este reclamo solidario se centraría en cubrir las horas más complicadas para el montaje, entre las 08 y las 11 horas, y para el desmontaje, de 19 a 22 horas.

Para apuntarse a esta causa, y colaborar en la organización del mercadillo, el refugio de O Morrazo deja este teléfono: 604021599.

