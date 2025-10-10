«El programa de detección precoz del cáncer de mama es una prioridad sanitaria»

Natural de Brasil, Fernando de Landér Schmitt se licenció en Medicina y se doctoró en Patología. Es profesor catedrático y director del departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto y una referencia en la investigación del cáncer de mama. En Portugal dirige la Rede de Investigación en Salud (RIS), constituida por centros de investigación y desarrollo de las facultades de Medicina de las Universidades de Oporto (FMUP) y de Lisboa (FMUL) y el Centro de investigación del Instituto Portugués de Oncología en Oporto CI-IPOP. Además, dirige la Unidad de Patología Molecular del Instituto de Patología e Inmunología Molecular de la Universidad de Oporto (IPATIMUT) y fue presidente de la Academia Internacional de Citología. Cuenta con más de 500 publicaciones científicas, 31.000 citas, es editor jefe de la revista Pathobiology, editor asociado de otras seis revistas y autor de 10 libros y de 47 capítulos. Su labor ha sido reconocida con varios premios internacionales como el Educador of the Year (2011), Darío Cruz (Liga Portuguesa contra el Cáncer, 2018) y el Internacional Achievement Award de la Academy Society of Cytopathology (2021). Mañana sábado está en Cangas para participar en las XXIV Xornadas Científicas de Adicam, de la mano de su coordinador, el médico Jorge Cameselle que investigó con él, para abordar los avances en la investigación del cáncer de mama. Ya estuvo en 2011 y asegura sentirse muy feliz de regresar porque Adicam es un ejemplo para él de cómo las mujeres pueden organizarse y afrontar la enfermedad con optimismo.

¿Hay buenas noticias en los avances médicos?

Muy buenas noticias. En los últimos años hemos asistido a avances notables tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, gracias a la integración de la patología molecular, la genómica y la inteligencia artificial. Hoy somos capaces de identificar con gran precisión las alteraciones genéticas y moleculares que impulsan cada tumor, lo que permite ofrecer terapias mucho más personalizadas y eficaces.Además, el desarrollo de fármacos dirigidos y de la inmunoterapia ha mejorado de forma significativa la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes, incluso en los estadios más avanzados. Otro aspecto muy positivo es que el diagnóstico precoz sigue aumentando, gracias a programas de cribado más eficientes y a una mayor concienciación social.Estamos en un momento de verdadero progreso: comprendemos mejor la biología del cáncer de mama, tratamos de manera más precisa y humana, y cada vez estamos más cerca de convertir esta enfermedad en un problema controlable y, en muchos casos, curable.

¿Qué diferencia a España de otros países en avances médicos para combatir esta enfermedad?

Al igual que la mayoría de los países europeos, España está muy bien posicionada en lo que respecta al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Existen numerosos centros de excelencia distribuidos por todo el país, con equipos multidisciplinares altamente cualificados y acceso a tecnologías de vanguardia. Además, la investigación clínica y traslacional en España es muy activa, con una estrecha colaboración entre hospitales, universidades y centros de investigación. Esto permite que muchas pacientes puedan beneficiarse de ensayos clínicos y de terapias innovadoras.Estoy convencido de que las personas diagnosticadas en España reciben una atención médica de altísimo nivel.

Pero vivimos momentos muy duros con lo ocurrido en Andalucía con el programa de detección precoz y los retrasos en la información sobre los resultados a las pacientes, muchas de las cuales avanzaron en la enfermedad sin posibilidad de curación. ¿Cómo valora esto?

No puedo opinar en detalle sobre este caso concreto, ya que no conozco en profundidad lo ocurrido en Andalucía. Sin embargo, en términos generales, cualquier retraso en el diagnóstico del cáncer de mama tiene consecuencias negativas para las pacientes, ya que puede permitir que la enfermedad progrese a estadios más avanzados, reduciendo las posibilidades de curación y aumentando la complejidad del tratamiento. Por eso, los programas de detección precoz deben ser siempre una prioridad sanitaria absoluta, con garantías de rapidez, precisión y comunicación eficiente con las pacientes.

¿Qué debería de hacer una mujer para evitar el cáncer?

Es fundamental adoptar un estilo de vida saludable. Esto incluye mantener un peso adecuado, realizar ejercicio físico de forma regular, evitar el consumo de tabaco y alcohol, y, si es posible, amamantar, ya que también ofrece un efecto protector.Es igualmente importante conocer los antecedentes familiares y compartir esa información con el médico, para que se pueda evaluar correctamente el riesgo individual y, si es necesario, realizar estudios genéticos o un seguimiento más estrecho.Ante cualquier bulto o cambio en la mama, se debe consultar rápidamente con un especialista, ya que el diagnóstico temprano mejora las posibilidades de curación y supervivencia.Para las mujeres que ya han sido diagnosticadas con cáncer de mama, es fundamental seguir de forma rigurosa el tratamiento de su equipo médico, acudir a los controles y mantener una comunicación abierta con los profesionales de salud. Además, cuidar la salud mental y emocional durante el proceso es tan importante como el tratamiento físico, ya que contribuye al bienestar.

¿Ofrece la sanidad pública la posibilidad de conocer si una mujer es portadora del gen que puede desarrollar el cáncer y extirpar ovarios o hacer una mastectomía? ¿Es partidario de estas intervenciones?

En España, penso que es igual que en Portugal, existen centros especializados donde las mujeres con antecedentes familiares o sospecha de predisposición genética pueden acceder a pruebas para detectar mutaciones en genes como BRCA1 o BRCA2. Las cirugías reductoras de riesgo —como la mastectomía preventiva o la extirpación de los ovarios— deben ser siempre decisiones individualizadas, tomadas tras una evaluación cuidadosa por un equipo multidisciplinar. Aunque no son necesarias para todas las mujeres portadoras, en la mayoría de los casos en que se realizan están demostradas como intervenciones eficaces para reducir el riesgo de cáncer.

Programación de las Xornadas Científicas de Adicam en Cangas. / Fdv

Investigación para mejorar la detección y clasificación molecular

¿En qué investigaciones está centrado?

En el cáncer de mama con especial atención a los biomarcadores moleculares y a su aplicación en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento personalizado. Trabajo en el desarrollo de métodos para utilizar muestras citológicas en estudios moleculares, facilitando el acceso a pruebas genómicas en casos donde no hay biopsia tisular. Actualmente, mi grupo estudia los mecanismos de resistencia terapéutica y la integración de nuevas tecnologías para mejorar la detección y la clasificación molecular del cáncer de mama.

¿Qué valoración hace de Adicam y de estas Xornadas?

Muy positiva. Adicam realiza un trabajo fundamental en el apoyo integral a las personas afectadas por cáncer de mama y ginecológico, ofreciendo atención emocional, información y actividades que mejoran la calidad de vida. Las Xornadas constituyen un espacio de divulgación y reflexión, acercando a profesionales y pacientes y contribuyendo a la educación y sensibilización sobre la enfermedad.