La motosierra del moañés Yosi triunfa en Euskadi

El artista moañés José Antonio Fervenza “Yosi” se impuso el pasado fin de semana en el concurso de talla con motosierra de Salvatierra (Álava) gracias a una obra de 1,30 metros de altura que elaboró en las tres horas que le daba el jurado. Convirtió un tronco de pino en una gran garza con la cabeza girada hacia atrás «como picoteando su propia espalda», explica Fervenza. Se llevó el primer premio en un concurso al que asistieron cinco de los mejores talladores de este estilo de todo el Estado. El año pasado, en la misma competición, el moañés había sido segundo clasificado pero este año consiguió redimirse y alzarse con el primer puesto.

Además de la complejidad de darle forma a un tronco con la motosierra, los concursantes trabajaron bajo la presión de que los jueces iban advirtiendo cada poco del tiempo que les quedaba. «La temática era libre» explica el artista que tiene que pensar qué forma le va a dar el tronco en cuanto aprecia su tamaño y características.

El evento, además, es por una buena causa, pues las piezas se quedan para sortear en una rifa solidaria en este pueblo de Euskadi «y por lo que me cuentan siempre hay mucha aceptación de estas obras», apunta Yosi.

El moañés –segundo por la Dcha.– con sus rivales. / | FdV

El artista, autor de obras tan conocidas como el gigante de los Xardíns do Concello de Moaña o el mirador en forma de manos gigantes del Monte Faro de Domaio, ya ganó varios concursos de estas características. El año pasado, por ejemplo, se impuso en un certamen en Barcelona.