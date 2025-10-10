Moaña replica al Sergas que tramita «sin retrasos» el agua al centro de salud

El alcalde accidental de Moaña, Daniel Costas, respondió durante la mañana de ayer a la carta en la que el Sergas acusaba al Concello de retrasar la conexión del agua al centro de salud que se está levantando en los terrenos de Sisalde, lo que compromete la finalización de las obras prevista para finales de noviembre. Costas alega que no existe ni retraso ni bloqueo y que la empresa concesionaria del ciclo del agua, FCC Aqualia, «sigue el procedimiento habitual para otorgar este servicio y ahora mismo está recopilando datos técnicos con la empresa constructora». Añade que acometidas de particulares que se solicitaron antes que la del Sergas todavía no están ejecutadas. La espera de la Xunta supera en estos momentos el mes.

La carta firmada por el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada, fue abierta ayer por la mañana en el Concello moañés, pues había llegado a última hora del miércoles. En ella el responsable de la Xunta solicitaba a la regidora que diese orden de ejecución de los trabajos de conexión a la mayor brevedad de cara a la puesta en funcionamiento del edificio y a la no paralización del plazo de finalización de las obras. Alega que el pasado 1 de septiembre la Xunta recibió la valoración de las obras que debe realizar la empresa concesionaria del ciclo del agua, FCC Aqualia, y que el pago se realizó el pasado 5 de septiembre sin que comenzase la ejecución de la acometida. Desde el Concello de Moaña, por su parte, argumentan que el plazo está dentro de lo normal para este tipo de gestiones.

Por otro lado, la carta del gerente del Sergas incluía también la respuesta de que los representantes del Sergas no podrán acudir a la convocatoria «unilateral» de la comisión de seguimiento del convenio del nuevo centro de salud, convocada por el Concello para el 21 de octubre para tratar la demanda del servicio de urgencias. Costas explica que se fijó fecha y hora «porque así lo marcan las condiciones del propio convenio» y ofrece que sea el Sergas el que ponga la hora, el emplazamiento y una fecha que elija entre el 20 y el 26 de octubre. «Iremos a Compostela sin problema, a reunirnos», concluye.

Esta convocatoria de la comisión fue realizada por segunda vez, tras el «plantón» de la Xunta a comienzos de agosto. Se trata de un requisito necesario antes de que el gobierno local, del BNG en mayoría absoluta, recurra a un contencioso-administrativo para forzar a Sanidade a sentarse y confirmar si la nueva infraestructura acogerá o no el servicio de urgencias.

La alcaldesa, Leticia Santos, fue más allá y además de amenazar con la vía judicial, señaló ya en varias ocasiones su intención de no autorizar la apertura del nuevo centro de salud si se abre sin las urgencias. Apela a que sería un «incumplimiento del convenio». Desde la Xunta, por su parte, indicaron en varias ocasiones que la posibilidad de traer de nuevo las urgencias a la villa se analizará una vez que esté en marcha el nuevo edificio.

El PSOE insiste en que debe estar presente

El concejal del PSOE, Mario Rodríguez, vuelve a insistir en la necesidad de que su formación esté presente en la reunión de la comisión de seguimiento sobre el convenio del centro de salud. Desde el gobierno local se le indicó que solo se designan a dos personas del ejecutivo que representarán a Moaña. Rodríguez sin embargo, pide que se acuerde una fecha para sentarse y argumenta que el PSOE podría contribuir a «resolver el problema de la sanidad en Moaña mediante el diálogo y el acuerdo entre administraciones».El concejal mantiene que la presencia socialista en una reunión que de momento no tiene fecha ayudaría a una «solución consensuada» y alega que «a la vista de los hechos que estamos viendo los últimos días, somos los únicos que tenemos la capacidad de hablar con todos y solucionar el problema». Reclama a Xunta y gobierno local que «abandonen las posiciones extremistas».