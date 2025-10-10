Moaña sustituye la cubierta del Patronato, afectada por los temporales

El temporal «Martinho», que en marzo de 2024 causó estragos en la comarca levantando los tejados de los institutos de Rodeira y María Soliño en Cangas o de la Escola Infantil de O Con en Moaña también se cebó con el edificio del Patronato Beiramar de Moaña, ubicado en Tirán. Las intensas rachas de viento levantaron parte de la cubierta lo que ocasionó la entrada de agua al centro. Esto puso de manifiesto la necesidad de cambiar el tejado, que ya era patente antes del suceso. En estos momentos el edificio está en obras para acometer esta sustitución.

La presidenta del Patronato Beiramar y concejala de Cultura de Moaña, Coral Ríos, explica que los trabajadores de la empresa Cersibra Novo SL están ya trabajando en el arreglo. Un andamio cubre toda una fachada del edificio principal y los trabajadores ya operan sobre la cubierta. Cuentan con un plazo de dos meses para realizar todos los trabajos si las condiciones meteorológicas lo permiten. El importe total asciende a 48.339,50 euros y fue el mejor de los presupuestos recibidos. El Concello financia este arreglo con recursos propios presupuestados de cara a este 2025.

La fachada, cubierta con los andamios. / | FdV

En concreto la intervención es en el edificio que acoge las oficinas y las aulas del Patronato Beiramar, un centro especializado en la formación de personas en situación de desempleo para facilitar su inserción en el mercado laboral.

Talleres

Esta mejora de las instalaciones del Patronato se ejecuta cuatro años después de la anterior gran reforma, que había consistido en la sustitución de la cubierta de la zona de talleres. Entonces la intervención se pudo costear gracias a una subvención que el Concello había recibido de la Diputación de Pontevedra. Es habitual también que alumnos, durante su formación práctica, adecenten zonas de las instalaciones como los jardines.

Entre otras iniciativas formativas, en verano el Patronato concluyó el Obradoiro de Emprego de formación con sueldo en el que se formaron nuevos cocineros y profesionales de la restauración. Se beneficiaron en total 20 personas en situación de desempleo.