Manifiesto y exposición por el Día Mundial de la Salud Mental

La Asocaición DOA, con centros de rehabilitación en Vigo y en Cangas, conmemora hoy el Día Mundial de la Salud Mental con actos en Moaña, en donde trabajan en colaboración con el Concello, y en Cangas.

El salón de plenos de Moaña acoge a las 12:30 la lectura del manifiesto con motivo de este día que leerán dos representantres del comité de DOA, integrado por personas atendidas exclusivamente. A las 17:30 y como suele ser habitual desde hace varios años, se inaugura en la Capela do Hospital, en Cangas, una exposición de usuarios, en este caso de fotografías realizadas por usuarios del centro de rehabilitación psicosocial de la localidad, con temática libre y en blanco y negro. Serán algo más de una veintena de fotografías que reflejan la visión de estos usuarios del centro que han participado en talleres dentro de su rehabilitación.