A Mangallona distingue al compositor Juan Rial, Palleiro

Llegar a 97 años y en buen estado de salud ya es todo un premio de la vida. Pero Juan Rial Collazo, Palleiro, sigue cosechando más galardones y mañana sábado será distinguido como Amigos da Mangallona por la Fundación de la Casa-Museo de Camilo Camaño, en el seno de una jornada de puertas abiertas. Con esta distinción se honra a la vida como músico, arreglista y compositor de Palleiro, natural de Darbo, que ya con 12 años se inició en el mundo de la música y lo inculcó a sus hijos y nietos, uno de ellos el pianista de jazz Xan Campos. Alternó su profesión como músico con la de pintor en Massó. Con los Chicos del jazz animó bailes en Vigo, recorrió Galicia y España.

La distinción será a las 17:30 horas y se interpretará su última composición a cargo de su nieto Xan Campos.

La jornada de puertas abiertas se abre a las 10:30 horas estando prevista una proyección audiovisual del conjunto museístico a las 11:00, con las intervenciones de las personas responsables de la Fundación, Xiana Camaño, María Núñez Jalda y el propio Camilo Camaño Gestido. A las 11:45 horas habrá una visita guiada por las diferentes salas en donde se pueden observar cientos de obras de artistas. La jornada de tarde comienza a las 16:30 con la apertura del recinto. A las 17:00 se proyecta de nuevo el audiviosual del conjunto museístico y tras la distinción a Juan Rial Collazo, se realizará otra visita guiada, a las 18.00 horas.