La Feira ECOartesá alcanza su vigésima edición con ocio infantil y música tradicional

La Feira ECOartesá de Moaña, un evento que se celebra cada primavera y cada otoño, cumplirá su vigésima edición el domingo 19 de octubre con numerosos puestos de venta de productos ecológicos, artesanía y frutos de agricultura sostenible y un programa cargado de actividades en el entorno del Palco da Música.

La apertura de los puestos está fijada para las 11.00 horas y la primera actuación será la del Gaiteiros de Moaña a las 12.30 horas.

Ya por la tarde se programará actividades infantiles de reciclaje a cargo de los monitores de la asociación Trebellos para entretener a los niños y educar «desde muy pronto en la sostenibilidad y el reciclaje», apunta la concejala de Cultura, Coral Ríos.

Desde las 17.00 horas participarán los integrantes del colectivo ADOC Cabaleiros de Moaña, que permitirán a los niños fotografiarse con los caballos. De nuevo la programación infantil será la protagonista desde las 18.00 horas con la actuación de Duende Circo y su espectáculo «Pallaso Total».

El colofón de la feria será a las 19.00 horas con la música que protagonizará el grupo Lembranzas Moañesas.