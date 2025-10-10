La Feira ECOartesá alcanza su vigésima edición con ocio infantil y música tradicional
Los puestos de artesanía y gastronomía estarán abiertos el 19 de octubre
La Feira ECOartesá de Moaña, un evento que se celebra cada primavera y cada otoño, cumplirá su vigésima edición el domingo 19 de octubre con numerosos puestos de venta de productos ecológicos, artesanía y frutos de agricultura sostenible y un programa cargado de actividades en el entorno del Palco da Música.
La apertura de los puestos está fijada para las 11.00 horas y la primera actuación será la del Gaiteiros de Moaña a las 12.30 horas.
Ya por la tarde se programará actividades infantiles de reciclaje a cargo de los monitores de la asociación Trebellos para entretener a los niños y educar «desde muy pronto en la sostenibilidad y el reciclaje», apunta la concejala de Cultura, Coral Ríos.
Desde las 17.00 horas participarán los integrantes del colectivo ADOC Cabaleiros de Moaña, que permitirán a los niños fotografiarse con los caballos. De nuevo la programación infantil será la protagonista desde las 18.00 horas con la actuación de Duende Circo y su espectáculo «Pallaso Total».
El colofón de la feria será a las 19.00 horas con la música que protagonizará el grupo Lembranzas Moañesas.
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- La cofradía abre un canal de salida al río Inferno para salvar los bancos de marisco
- Heridos graves un padre y un hijo al chocar un coche contra su moto en Domaio
- La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas
- Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
- Vuelve a caer un coche en la «trampa» de la calle Segadas en Cangas
- Los mayores alzan la voz en Cangas por la dignidad
- La residencia de mayores proyectada en Moaña prevé 7 metros de altura en O Carrachal