Fecimo propone a la Mancomunidad que pida un crédito para paliar la subida de la basura

La Federación de Comerciantes e Industriales de Morrazo (Fecimo) mantiene su posición frontal a que la tasa de la basura suba tanto en los sectores que representa. La postura de ayer, según traslada en un comunicado, es más beligerante que la que hubo en la reunión que las asociaciones mantuvieron el miércoles con los representantes de la junta de gobierno de la Mancomunidade de Morrazo, en la que están incluidos los tres alcaldes. Este colectivo encuentra como alternativa a la subida de la tasa de la basura que la Mancomunidade solicitara un crédito para amortiguar el impacto inicial, aplicando la subida de forma progresiva y asumible, sobre todo si, como dice el gobierno, la tasa en el futuro se puede reducir con el reciclaje, por ejemplo.

Visita de técnicos de toda España a la planta de A Portela. / G.Núñez

Fecimo reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del tejido comercial e industrial de Morrazo. «Seguiremos trabajando, como siempre, en colaboración con las administraciones públicas para alcanzar acuerdos justos, eficaces y sostenibles. Pero también alzaremos la voz cuando se adopten medidas unilaterales que afectan negativamente a cientos de empresas y autónomos que sostienen el desarrollo económico y social de nuestra comarca». Confirma Fecimo que va a matener su oposición firme a la actual propuesta de ordenanza y que continuará con la recogida de firmas como muestra de rechazo. «Además nos preparamos para presentar las alegaciones oportunas tras la aprobación inicial del texto, en el marco legal y democrático que nos ampara como entidad representativa».

Según el colectivo patronal, su disposición a colaborar con las administraciones públicas de la comarca, tal y como lo viene haciendo desde hace más de 40 años, es total. Aunque indica que esa vocación de colaborar no puede confundirse con una aceptación acrítica de decisiones que les afectan de forma directa y negativa al tejido económico de Morrazo. Añade que la subida de la tasa recae de forma íntegra sobre los usuarios y empresas sin que exista la más mínima autocrítica ni voluntad de explorar alternativas por parte de los tres alcaldes y el interventor.

Fecimo considera inaceptable que la vía planteada por la Mancomunidade sea una distribución automática del coste total entre los contribuyentes, sin analizar otras fórmulas de financiación, sin previsión ni sostenibilidad social. Según esta organización, la ordenanza se elaboró de forma apresurada y sin un proceso participativo real.

«Uno de los puntos más conflictivos de la ordenanza es la modificación del tratamiento fiscal a las viviendas turísticas, que pasarán a pagar lo mismo que un local vacío (200 euros) mientras que hoteles, hostales y pensiones verán incrementadas sus cuotas de forma notable. La tasa por plaza pasa de 12 eros a 60 euros (excepto los de 4 y 5 estrellas), añadiéndose además un componente variable, que en la práctica actúa como cuota adicional fija». Fecimo asegura que el argumento esgrimido por el interventor de la Mancomunidade, del que el 90% de los hoteles cuentan con restaurante y, por tanto, no se les aplica tasa específica, no se ajusta a la realidad de Morrazo. «La mayoría de hostales y pensiones no ofrecen restauración y, entre los hoteles, el porcentaje de establecimientos con restaurantes es mucho menor que el porcentaje esgrimido».

«Falta de respeto institucional»

Fecimo también quiere manifestar su preocupación por la forma en la que se ha gestionado públicamente esta situación. «Resulta incómodo que desde presidencia de la Mancomunidade se haya desmentido a Fecimo en los medios, cuando incluso el propio alcalde de Bueu, Félix Juncal, reconoció durante la reunión del miércoles, el carácter desproporcionado de la subida. Este tipo de descalificaciones públicas supone una falta de respeto institucional, especialmente hacia una entidad que, como Fecimo, siempre apostó por resolver los desacuerdos desde el diálogo y no desde la confrontación mediática». Asegura que otro aspecto negativo de la nueva ordenanza es la drástica reducción de los incentivos al reciclaje. Recuerda que, hasta ahora, tanto familias como empresa que participaban en programas de compostaje o recogida selectiva puerta a puerta podían tener bonificaciones de hasta el 50%. Según Fecimo, la nueva normativa reduce estos descuentos a un 25% para las familias y a un escaso 5% en la parte variable para las empresas penalizando el esfuerzo de muchos hogares y negocios.