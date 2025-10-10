Detenido en Moaña tras insultar y amenazar a la Policía con quemar el Concello por una multa

Un vecino de Moaña, de 48 años de edad y sin antecedentes penales, fue detenido por la Policía Local en la tarde del jueves en el mismo Concello después de entrar en las dependencias municipales, en donde está la jefatura, insultando y amenanzando a los agentes allí presentes debido a un enfado por una sanción de tráfico.

La persona, según fuentes policiales, llegó muy alterada, gritando todo tipo de insultos, incluso levantando el puño con la intención de pegar y amenazando que iba a quemar el Concello, por lo que a la Policía no le quedó más remedio que proceder a su detención. El hombre, corpulento, opuso resistencia, aunque logró ser reducido por los tres agentes.

Una vez detenido por presunto atentado y agresión, fue trasladado al centro médico para ser reconocido y puesto a disposición judicial en el cuartel de la Guardia Civil A todos extrañó el comportamiento de esta persona, conocido entre los policías. Sobre la multa, señalan que debió de haber recibido una notificación de sanción en su domicilio.