Augas brinda una «hoja de ruta» para mejorar el saneamiento de Cangas

En cuanto el Concello de Cangas presente el informe con las deficiencias que causan infiltraciones en la red de saneamiento y la propuesta para solucionarlas, responsables de la Xunta y municipales podrán reunirse para desarrollar «a folla de ruta a seguir», incluyendo obras, plazos y fuentes de financiación. Es uno de los mensajes que trasladó el director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, a representantes de la Plataforma Augas Limpas Aldán-O Hío, con los que se reunió el lunes en Santiago para conocer de primera mano las intenciones del ente autonómico en relación con los problemas de contaminación de la ría y que se extienden practicamente a todo el litoral.

Residuos sobre el cauce turbio del río Bouzós. | G.Núñez

El director de Augas abrió el encuentro expresando «a súa perplexidade pola falla de participación do Concello de Cangas, durante anos, nas sucesivas convocatorias de axudas para a mellora do saneamento», señalan desde el colectivo ciudadano. Sin embargo, este año sí concurrió a la subvención para financiar el estudio de las infiltraciones, auditoría encargada a Aqualia por casi 15.000 euros y que la empresa acaba de presentar al Gobierno local, aunque falta otra sobre el resto del sistema.

Las actuaciones necesarias «abordaranse con fondos de Augas de Galicia e outros de distintas orixes, estatais e europeos, que o ente público pode axudar a xestionar; e tamén fondos propios do Concello de Cangas», inciden desde la Xunta. Las intervenciones «serán priorizadas segundo o impacto que teñan na xénese do problema». Augas Limpas propuso realizar un estudio en profundidad, «aldea por aldea», y analizar si pueden aplicarse nuevos procedimientos de depuración, como sistemas individuales para viviendas particulares y pequeñas agrupaciones o lagunas naturales para ayudar a descontaminar las aguas pluviales. La propuesta de estudio debe partir del Concello, «e se este adopta un papel máis activo e se fortalece a coordinación con Augas de Galicia poderase avanzar máis rapidamente», sostienen. Se habló también de actualizar ordenanzas municipales de saneamiento «como unha ferramenta que pode resultar útil durante o proceso».

En la reunión entre las partes implicadas «recoñeceuse que é importante que melloren as relacións entre Augas de Galicia e o Concello de Cangas e que este último exprese as súas necesidades e dúbidas de maneira máis frecuente para, xuntos, buscar solucións», trasladan desde Augas Limpas tras la reunión en Santiago. También consideran que la UTE que gestiona el servicio del ciclo integral del agua juega un papel importante para diseñar e implementar soluciones a este grave problema de contaminación, al igual que las fuerzas políticas, a las que se reclama su implicación porque muy probablemente la «folla de ruta» abarcará un período de tiempo superior a la actual legislatura y precisará de consensos.

Diálogo y colaboración

La Plataforma Augas Limpas trasladó a Roi Fernández su interés en «colaborar no proceso» y ofreció su intermediación para que los colectivos sociales aporten su conocimiento sobre el territorio, informar de los problemas que detectan y presentar propuestas para que sean evaluadas por los técnicos, señalan. Además, insiste en «dar prioridade ás intervencións na subconca de Aldán-O Hío», con el argumento de que «cun pequeno investimento pódese lograr a descontaminación integral de toda unha ría». Afirman que el director de Augas de Galicia les dijo que tendrá en cuenta esa sugerencia, «pero enfatizou a necesidade de abordar a problemática do concello de Cangas no seu conxunto».

El río Bouzós vuelve a bajar turbio y con hedor

Es un problema que se repite con relativa frecuencia y al que no se acaba de aplicar solución. El río Bouzós vuelve a bajar turbio y con visibles restos de residuos desde hace varios días, y el olor a fecales se deja sentir a su paso por el entorno de las calles Atranco y Noria. Los vecinos de ese ámbito vuelven a pedir al Concello de Cangas que tome medidas, ya sea a través de la UTE que gestiona el servicio o instando a hacerlo a las administraciones municipales, como Augas de Galicia.«Las denuncias no valen de nada», lamenta una residente en el entorno, que no acaba de entender cómo «la inmundicia» se adueña de esta tramo del centro urbano cangués «y no se haga nada de una vez» para sanearlo. «Unha vergoña, leva así toda a semana», añade otro vecino que pasea su perro por la zona y que ya expresó sus quejas en otras ocasiones.En el entorno están convencidos de que la turbidez y el hedor del Bouzós derivan de vertidos fecales cuyo origen no se acaba de concretar. Tanto el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, como técnicos de la UTE Gestión Cangas y de Augas de Galicia ya visitaron la zona en otras ocasiones, sin resultados prácticos.