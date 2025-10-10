Alemanes y franceses, los mayores turistas extranjeros del verano en Bueu

La Concejalía de Turismo de Bueu que preside Silvia Carballo ya dispone del balance del verano en lo que se refiere a la actividad de la oficina de turismo, que registró un total de 1.532 visitantes entre el 16 de junio y el 14 de septiembre. Lógicamente, julio, con 612, y agosto, con 657, fueron los dos meses con más afluencia a esta oficina, frente a los 120 y 143 visitantes de las quincenas de junio y de septiembre, respectivamente. La afluencia en estos meses fue constante y homogénea según reflejan los datos a lo largo de las semanas y aunque los turistas nacionales fueron la mayoría, entre los extranjeros hay que destacar, por número, los alemanes y franceses.

Por la oficina, ubicada en el bajo del Concello, pasaron, de junio a septiembre, 904 turistas nacionales y 65 internacionales. De Alemania fueron 20, otros 20 de Francia, de Países Bajos, 7; de Reino Unido, 5; Italia, 3 y después fueron 2 visitantes de Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca y de Portugal. Contrasta la escasa afluencia de visitantes lusos a la oficina de turismo cuando es, por ejemplo, el visitante extranjero por excelencia en el municipio vecino de Cangas. La llegada de alemanes aumentó pasando del 10% de otros veranos a un 30%, ocurriendo algo similar con Francia. Los portugueses han pasado a ser un 3% cuando antes eran el 10%. Hay un descenso progresivo de visitantes desde 2022 de Bélgica, Estados Unidos e Irlanda y se mantienen los de Reino Unido e Italia.

De entre los turistas nacionales, los mayoritarios son los madrileños (358), seguido de los de Castilla y León (120), País Vasco (90), Cataluña (60), Andalucía (54), Asturias (50), Castilla La Mancha (47), Aragón (28), La Rioja (20) y por debajo de la veintena, están Valencia (18), Extremadura (17), Navarra (16), Islas Baleares (14), Cantabria (12) y Murcia (5).

En cuanto al origen de los visitantes de Galicia, el grupo más numeroso procede de Vigo, con 14. De A Coruña fueron 10 visitas; 9 de Ourense, 8 de Santiago, 4 de Oleiros, 3 de Ponteceso y 3 de Valdoviño y 2 de Ferrol, Lugo, Mondoñedo y Mugardos.

Del estudio de las tablas, se observa que el turista nacional es el principal usuario de la oficina con similar incidencia tanto en julio como en agosto. En donde se aprecia un mayor cambio es en el turismo internacional y en el procedente de Galicia ya que en agosto la cifra es la mitad que en julio.

En cuanto al medio, predomina el coche propio o de alquiler (1.017), mientras que un 11% llegó en autocaravana (26), lo que pone en evidencia la necesidad de mejorar la señalización de las instalaciones. En transporte público fueron 55, a pie 2 y en barco 1.

El tipo de alojamiento más elegido, según los visitantes, fue la vivienda turística (76%) y la duración de estancia mayoritaria fue la de 7 a 15 días. De las personas que pasaron por la oficina, 530 se alojaban en vivienda turística, 69 en hoteles y pensiones, 35 en casa propia, 30 en casa de familiares y amigos y 24 en autocaravana.

El principal motivo de la visita a Bueu fue la cultura y el patrimonio (481) seguido muy de cerca por el sol y la playa (452). Es una constante tanto en el turista nacional como en el internacional, aunque en el caso de los visitantes de otras partes de Galicia confirmaron que su principal motivo fue el sol y la playa.