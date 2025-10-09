Sanidade acusa a Moaña de dilatar el agua al centro de salud y comprometer la obra

La Consellería de Sanidade tiene previsto finalizar la construcción del nuevo centro de salud de Moaña a finales de noviembre, de hecho esta semana se empezó a descubrir la fachada de aluminio que recubre la gran estructura de madera en los terrenos de Sisalde. Sin embargo, la fecha de puesta en servicio está «comprometida», según denuncia la Xunta, que atribuye al Concello un retraso en la conexión del agua. En una carta remitida por el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada, a la alcaldesa, Leticia Santos, se asegura que tras resolver diversas cuestiones técnicas se recibió la valoración de las obras que debe realizar la empresa concesionaria del ciclo del agua en el municipio, FCC Aqualia, con fecha del 1 de septiembre de 2025. El pago fue realizado el 5 de septiembre “sin embargo, más de un mes después, las obras de la acometida no comenzaron y están comprometiendo la puesta en servicio del nuevo centro de salud», alerta.

En la misiva Parada recuerda que la ejecución de las acometidas al edificio por parte del Concello es una de las obligaciones establecidas en el convenio de colaboración para la construcción del centro de salud firmado el 25 de febrero de 2020. Ante ello, el gerente solicita a la regidora que dé orden de ejecución de los trabajos de conexión a la mayor brevedad de cara a la puesta en funcionamiento del edificio y a la no paralización del plazo de finalización de las obras. Considera que la acometida de agua se encuentra bloqueada por la concesionaria municipal y recuerda que Sanidade pidió todos los pasos a seguir para las líneas de abastecimiento y contraincendios el pasado 8 de agosto.

La carta es una respuesta a la cita fijada por el alcalde accidental, Daniel Costas, marcando para el 21 de octubre a las 12.00 horas la convocatoria de la comisión de seguimiento del convenio para la construcción del nuevo centro de salud en el ámbito de Sisalde. Se trata del segundo intento tras el “plantón” de comienzos de agosto. El Sergas comunica por escrito que sus representantes no podrán mantener la reunión en la fecha y hora “establecida unilateralmente por esa administración local”.

El vial, ayer, cortado para reasfaltar. / | Gonzalo Núñez

Alega, José Ramón Parada, que la Xunta de Galicia, a través del Sergas, está realizando un importante esfuerzo presupuestario para mejorar las condiciones de la prestación de la asistencia sanitaria en Moaña, con actuaciones como la reforma recientemente finalizada en el consultorio de Domaio, de titularidad municipal, o la puesta en servicio de una nueva ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería con base en Moaña. Sumadas estas inversiones a la del nuevo centro de salud, la administración gallega destina más de 9 millones de euros a la sanidad moañesa.

De momento la intención es acabar las obras a finales de noviembre y a partir de entonces comenzar el trabajo destinado a dotar de mobiliario y equipamiento la nueva dotación, además de realizar las pruebas previas a su puesta en servicio.

Urgencias

La segunda solicitud de reunión del comité de seguimiento del convenio por parte del Concello busca conocer si la nueva infraestructura abrirá o no con servicio de urgencias. Hay que recordar que la alcaldesa, del BNG, incluso llegó a afirmar en varias ocasiones que impediría la apertura de la dotación si se pone en marcha sin este servicio centralizado en Cangas desde marzo de 2020.