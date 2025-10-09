Por una parte están las líderes de los partidos de dos de los tres partidos que conforman el gobierno en Cangas, al alcaldesa Araceli Gestido (BNG) y la primera teniente de alcalde, Sagrario Martínez (PSOE). Del otro lado, la concejala líder del PP de Cangas y diputada autonómica, Dolores Hermelo, junto con sus compañeros de la comisión de Pesca del grupo parlamentario del PP.

Juntos pero no revueltos en la inauguración de Conxemar, en Vigo.

La fácil reorganización de los juzgados; Cangas, también

«Deste xeito, distínguense dous modelos de oficina xudicial. Por unha banda, os tribunais integrados na primera fase, que contan exclusivamente polo servicio común de tramintación, que asumirá a totalidade das funciones procesuais e administrativas, po outra a integrada polo servicio común xeral, o de tramitación do tribunal de instancia e o de execución». Así de fácil es la reordenación los juzgados, en Cangas, también.