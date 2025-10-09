Primeras colas para reservar viajes del Imserso
Lo fuerte se espera hoy con los acreditados con menos baremación | Ayer fueron los preferentes
REDACCIÓN
Las agencias de viaje de la comarca empezaron ayer a recibir a los primeros pensionistas haciendo cola para reservar los viajes del Imserso, de costa peninsular y turismo de escapada, a diferentes precios, según se elija temporada baja (de noviembre a abril inclusives) o alta (octubre, mayo y junio).
Ayer fue el primer turno para pedir destino entre las personas acreditadas preferentes, es decir con la máxima puntuación en el baremo y que es el grupo menos numeroso; y hoy será el segundo para acreditados no preferentes, que es el grupo más numeroso. La acreditación se otorga en el plazo que se abre en julio para solicitarparticipar en el programa. Los precios para 10, 8, 6, 5 o 4 días van de 132 a 409 euros por persona en habitación doble compartida con pensión completa, salvo capitales de provincia, con media pensión.
- Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
- Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga
- Uno de los habitantes emblema de Ons, en grave peligro
- Una tradición a prueba de lluvia
- Exposición de Marisa Galiñanes en Bueu
- Las graves infiltraciones en la red de saneamiento de Cangas precisan obras por 14 millones de euros
- Una noche del folclore más propio en Moaña
- Casi 1.000 firmas contra la subida de la basura y el PP lleva su moción al pleno de Bueu