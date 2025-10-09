Primeras colas para reservar viajes del Imserso

Las agencias de viaje de la comarca empezaron ayer a recibir a los primeros pensionistas haciendo cola para reservar los viajes del Imserso, de costa peninsular y turismo de escapada, a diferentes precios, según se elija temporada baja (de noviembre a abril inclusives) o alta (octubre, mayo y junio).

Ayer fue el primer turno para pedir destino entre las personas acreditadas preferentes, es decir con la máxima puntuación en el baremo y que es el grupo menos numeroso; y hoy será el segundo para acreditados no preferentes, que es el grupo más numeroso. La acreditación se otorga en el plazo que se abre en julio para solicitarparticipar en el programa. Los precios para 10, 8, 6, 5 o 4 días van de 132 a 409 euros por persona en habitación doble compartida con pensión completa, salvo capitales de provincia, con media pensión.