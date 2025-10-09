El PP asegura que el cambio de césped de fútbol 7 está mal diseñado

El PP de Moaña replica las explicaciones del gobierno local sobre el retraso en las obras de cambio de césped artificial en los campos de fútbol 7. Asegura el portavoz del principal partido de la oposición, Alfonso Piñeiro, que el ejecutivo local, del BNG, «oculta información», aludiendo a que le está «tomando el pelo» a las comunidades educativas de Reibón y Seara sobre unas obras que «llevan dos meses paradas, cuando ya estamos en su fecha de finalización».

Alegan que las explicaciones dadas a las preguntas del PP muestran «la total falta de diligencia y control de quien debe velar porque las obras públicas del Concello se hagan conforme a lo licitado» y recuerdan que no hubo causas meteorológicas o de fuerza mayor que lo impidieran.

No entienden la excusa de que se encontraron tuberías y cableado eléctrico al realizar la cimentación «como si estuviésemos hablando de una obra del siglo XIX». También considera una excusa la necesidad de extensión de arena como base del césped artificial. Lo atribuyen a que se trata de la misma empresa que instaló el césped en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal, que según el PP «ya lleva cuatro reparaciones en garantía, algo realmente preocupante». Concluye que es un proyecto mal diseñado.