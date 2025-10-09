El pleno aprueba el régimen de la piscina y ahora el Concello prepara la licitación del contrato

La moción del PP sobre la tasa de la basura ocupó prácticamente todo el pleno ordinario de esta semana en Bueu, con un debate que se prolongó durante cerca de dos horas. Pero antes de ese punto se adoptaron otros acuerdos importantes, en especial el reglamento de uso interno de la piscina municipal y el cuadro de tarifas. La aprobación de este asunto permite afrontar el siguiente paso, que es el expediente de contratación para licitar la gestión del recinto y la aprobación de la ordenanza fiscal.

Desde el gobierno local apuntan que el objetivo es iniciar estos dos trámites antes de finalizar este año. El Concello ya cuenta con un estudio de costes de funcionamiento y antes de licitar el contrato de gestión debe delimitar con claridad cuáles asumirá directamente la administración municipal y cuáles la empresa que se encargue de la piscina. La previsión es que el ayuntamiento se encargue de los servicios básicos como limpieza o electricidad, mientras que la futura contratista asumiría todo lo relativo a servicios deportivos y afines. Y probablemente tambiénde la dotación del equipamiento para las salas deportivas.

La aprobación del reglamento interno de la piscina municipal salió adelante con los votos favorables del BNG, PSOE y del edil no adscrito Daniel Chapela. Pese a ese apoyo el exconcejal del PP mostró sus reservas sobre el estudio económico y aseguró en varias ocasiones que «os números non dan». Por su parte, el grupo municipal del PP, que en la aprobación inicial se abstuvo, esta vez votó en contra puesto que no se tuvieron en cuenta sus alegaciones, como la ampliación del horario de funcionamiento de las instalaciones.