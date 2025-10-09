«El móvil cambió aquella emigración de nuestros padres»

Carmen era casi un bebé cuando emigró con su familia desde su aldea natal de Vilanova, en la parroquia canguesa de O Hío,a Argentina. Pese a sólo tener 3 años tiene muy guardada en su memoria aquel barco «Mendoza» al que su madre, sus dos hermanas mayores Josefa y Albina y ella se subieron en Vigo rumbo a Buenos Aires, reclamadas, como dice, por su padre. Antonio Malvido ya estaba desde hacía un tiempo abriéndose camino como emigrante en la capital argentina en donde trabajó toda su vida y con éxito como operario textil en una importante fábrica del ramo.

Esta canguesa de nacimiento y argentina de adopción y de corazón en donde se casó con Santos Anselmo Arellano y en donde nacieron sus tres hijos y seis nietos, forma parte del grupo de casi 200 personas mayores de 65 años del programa «Reencontros con Galicia» de la Xunta, que llegaron este pasado lunes al aeropuerto de Peinador procedentes de Venezuela, Cuba, Brasil, México, Bolivia, Argentina y Uruguay para volver a sus raíces y pasar como mínimo 10 días en Galicia. Están alojados en las residencias de tiempo libre de Carballiño y de Panxón, y en esta última es en donde permanece Carmen Malvido con su marido, que se recupera de una importante operación de laringe. Ella temía por la repercusión del viaje en avión en la salud de él, pero asegura que todo ha resultado y está resultando «maravilloso», en el programa de la Xunta tienen atención médica y aseguran estar muy tranquilos en este sentido. De todas formas, no van a alargar más del 16 de octubre su estancia en Galicia. El programa lo permite alojados por sus familias.

Su primer programa

Carmen asegura que es la primera vez que se acogió a este programa de la Consellería de Emigración con el que ya había viajado su hermana Josefa y se había quedado muy conforme. Aunque en estos últimos 45 años reconoce que ya retornó a Galicia en otras dos ocasiones. La primera de ellas fue hace tres décadas, después de morir su padre, que falleció con 76 años, ya que su madre, que falleció con 83, tenía mucha nostalgia de ver a sus hermanos en O Hío y, después, poco antes de la pandemia, en marzo de 2020, con su marido. Al regresar de aquella estancia «ya nos encerraron en casa por la pandemia», recuerda Carmen que asegura que su marido se quedó encantado de Galicia «y se fue de aquí más gallego que yo». Santos Anselmo trabajó toda su vida en una empresa de automoción hasta su jubilación y Carmen cuidó a sus hijos y ahora a los nietos.

Reencuentro en O Hío

El matrimonio, junto con otros gallegos del exterior que están alojados en la Residencia de Panxón, disfrutaban ayer del buen tiempo y junto al mar, organizando con el monitor Sebastián que le acompaña en este viaje, la agenda de las excusiones que van a realizar estos días por distintas zonas.

El domingo, que tienen día libre, la canguesa tiene previsto coger el barco con su marido y cruzar la ría de Vigo para visitar a sus primas en Vilanova y Vilariño, en O Hío. Reconoce que la emigración ahora ya no es como la de sus padres cuando para tener noticias de la familia tenían que esperar un mes por una carta, hoy con los móviles dice que están en permanente contacto: «Todas las semanas, por suerte, nos comunicamos con la familia, con mis primas».

Carmen Malvido asegura que está disfrutando mucho con este viaje, elogia la amabilidad de la gente, también la de su familia. Reconoce que siempre han disfrutado mucho aquí y que la familia «es toda muy amable». Ese «lindo» tan propio de los argentinos lo utiliza para hacer balance de estos primeros días en Galicia: «Todo muy lindo, hermosísimo» y añade que la calidez de la gente es lo que más vale. Uno se siente muy bien. Me llevo todo el amor de la gente que nos rodea» y ensalza el paisaje «una maravilla».