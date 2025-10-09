Moaña garantiza que no hay retraso en la conexión del agua al centro de salud, como alertó el Sergas

El alcalde accidental de Moaña, Daniel Costas, respondió la mañana de este jueves a la carta que recibió esta misma mañana en la que el Sergas acusaba al Concello de retrasar la conexión del agua al centro de salud que se está levantando en los terrenos de Sisalde, lo que compromete su la finalización de las obras prevista para finales de noviembre. Costas alega que no existe ni retraso ni bloqueo y que la empresa concesionaria del ciclo del agua, FCC Aqualia, "sigue el procedimiento habitual para otorgar este servicio y ahora mismo está recopilando datos técnicos con la empresa constructora". Añade que acometidas de particulares que se solicitaron antes que la del Sergas todavía no están tampoco ejecutadas. La espera de la Xunta supera en estos momentos el mes.

En cuanto a la respuesta de que los representantes del Sergas no podrán acudir a la convocatoria "unilateral" de la comision de seguimiento del convenio del nuevo centro de salud, convocada por el Concello para el 21 de octubre para tratar la demanda del servicio de urgencias, Costas explica que se fijó fecha y hora "porque así lo marcan las condiciones del propio convenio" y propone que sea el Sergas el que ponga la hora, el emplazamiento y una fecha que elija entre el 20 y el 26 de octubre. "Iremos a Compostela sin problema, a reunirnos", concluye.