El colectivo Artellando, que agrupa a gran parte de los artistas plásticos de O Morrazo, inauguró ayer la exposición homónima en el alto de la Praza de Abastos de Moaña. En total son 21 los artistas que exponen en este espacio en una muestra que podrá ser visitada hasta el miércoles 8 de octubre siempre en horario de 17.30 a 20.30 horas. El artista principal de esta edición es Xan Vieito, que basa gran parte de su obra en un «diálogo con el mar». El público moañés puede disfrutar de piezas de artistas reconocidos como Cristina Carvajal, Roberto Brañas, Nel Pinheiro o Lito Portela, el autor de la archiconocida «Caracola» de la Costa da Vela, una de las esculturas más fotografiadas de las Rías Baixas.

Moaña «artella» todo el arte de O Morrazo

La idea de Artellando es acercar el arte a los vecinos y a la vez permitir la exposición conjunta de creadores noveles y veteranos. De esa conexión sale el nombre de «artellando», que remite a «artellar, conjugar, ligar distintas partes o elementos para que puedan funcionar como un todo de forma organizada y eficiente». En este caso el colectivo, que anima al resto de artistas de la comarca a unirse, busca crear un campo de posibilidades para todos los creadores plásticos.

En concreto ya se pueden ver las obras de autores como el propio Nel Pinheiro, Leonardo Rial, Sandra Ramos, Agustín Soage, Cristina Barreiro, Roberto Brañas, Manuel Pizcueta, David Middleton, Cristina Carvajal, Alfonso Cancelas, Lito Portela, J.A. Fernández Ambroa, José Manuel Parcero y María Fortes Blanco, además de Luceiro, Xavier Ríos, Henrique Prado, Bel Miranda y Manuel Chapela.