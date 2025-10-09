Las mariscadoras de Moaña aprovechan las mareas vivas para faenar en O Con

Las mariscadoras a pie de Moaña aprovecharon ayer las mareas vivas tan grandes que viven las Rías Baixas para faenar en el entorno de la rampa de varada de O Con, generando una estampa que atrajo la vista de los que paseaban al borde de la costa. Otro grupo de trabajadoras extraía mejillón en la playa del muelle de pasajeros. Desde el sector explican que en el banco marisquero de O Con hay bastante cría de almeja y que todas las trabajadoras capturan sin problema sus cupos diarios de 1 kilo de almeja fina y 4 kilos de almeja japónica.

Se trata de un banco en el que sembraron cría de molusco en alguna ocasión y en donde normalmente trabajan «a primera hora de la mañana» cuando coincide con mareas bajas grandes.

La cantidad de producto en O Con contrasta con lo que ocurre en la playa de A Xunqueira, el principal caladero de marisco del municipio. Y es que el sector lleva tiempo alertando de altas tasas de mortalidad y tratan de determinar las causas. El agua dulce puede ser una y la temperatura del mar o vertidos a la ría procedentes de los ríos podrían estar también entre las razones.

Hay que recordar que la Cofradía de Pescadores San Martín de Moaña comenzó este lunes con unos trabajos en la arena de A Xunqueira para abrir canales a la salida del agua dulce de los ríos, tratando de que no se extienda el caudal a gran parte de la playa como ocurre en los últimos años sobre todo cuando se registran fuertes temporales de lluvia en otoño e invierno.

Abriendo el canal del río de A Fraga, ayer. / | Gonzalo Núñez

Tras finalizar el canal para la salida del agua del río de O Inferno, ayer la excavadora trabajaba canalizando el agua del río A Fraga. Desde comienzos de año la cofradía trabajó en conseguir los permisos ante Augas de Galicia, Portos de Galicia y la Autoridade Portuaria de Vigo.