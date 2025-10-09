La Mancomunidade estudiará las alegaciones y se abre a variar, en casos, la tasa de la basura

Hubo reproches, toques de atención, respuestas razonables, datos inapelables y mucha sinceridad por las partes en la reunión que ayer se celebró en el salón de plenos municipal de Cangas, en la que los alcaldes de O Morrazo, miembros de la junta de gobierno de la Mancomunidade, mantuvieron un primer contacto con las asociaciones comerciales e industriales de la comarca, como pueden ser Fecimo (Federación de Comerciantes e Industriales de Morrazo), Cangas Vella, Picas (Asociación de Empresarios del polígono de Castiñeiras) y Todo Morrazo para debatir sobre la nueva ordenanza de la basura. En este toma y daca de turnos de palabras, en este exigente guión de malos y buenos, lo que se sacó en claro es que la junta de la Mancomunidade de Morrazo no da nada por cerrado y se compromete a estudiar todas y cada una de las alegaciones que se presenten. De hecho, animaron tanto a los colectivos como a la oposición (que, por cierto, no fue aludida por ninguna de las partes) a que presentaran propuestas alternativas sobre los costes del servicio de la basura.

Gobierno de la Mancomunidad y el interventor. | G.Núñez

Fecimo se quejó de no haber sido invitado a participar en la elaboración de la ordenanza, haciendo hincapié en que desde este colectivo se podía haber dado ayuda. A lo que la alcaldesa respondió ¿qué ayuda? y el representante de Fecimo contestó, «pues la del entendimiento. También cree este colectivo de comerciantes e industriales que a lo largo de estos años no se hizo un esfuerzo, ni ninguna campaña por aumentar el reciclaje, sabiendo como se sabe ahora que eso reduce el coste y la tasa de la basura. Ahí, los alcaldes al unísono dejaron constancia de lo contrario, del esfuerzo que se hace en difundir las bondades del reciclaje cada año y que lo que se recauda por ello siempre fue público. Para la patronal morracense, a la hostelería no se le permite jugar en igualdad de condiciones, ya que una vivienda turística paga 200 euros de cuota fija y un hotel paga 400 de cuota fija más 60 en función del número de plazas. Consideran que no es justo. Ahí, el gobierno se comprometió a estudiar mejor este aspecto de la ordenanza, aunque el interventor también se encargó de recordar que lo que se baja de un lado se tiene que subir de otro. Porque el interventor habló con datos, mostró los costes del servicio y fue él quien dijo que que en el 97/ de las 34.200 unidades de tratamiento son viviendas, que pagarán 126 euros; las viviendas turísticas, 200 euros y el pequeño comercio, 200 euros. También hizo mención a la hostelera, muy presente en la reunión. Dejó claro que los residentes no pueden pagar por los que acuden a visitar Cangas. También mencionó que hay un 25% de viviendas de segunda residencia en Cangas.

Para otros asistente a la reunión, la subida es desproporcionada es «un sablazo» es «inviable». También se culpó al gobierno de no haber subido paulatinamente la tasa desde el año 2008, que eso era su culpa y que el cargo de conciencia no le podía hacer pasar factura al comercio (la persona que habló de este asunto estaba relacionada con el sector).

Es cierto que por parte de las asociaciones representadas en al reunión no hubo ni amenazas ni advertencias de ningún tipo. Solo se debatió de una forma civilizada y democrática sobre una cuestión que la propia presidenta de la Mancomunidade de Cangas, Araceli Gestido, considera preocupante. De hecho, afirma que cuando los técnicos le presentaron la propuesta ella también dijo que estamos ante un problema social, pero que poco a poco fue asumiendo que era necesario afrontar la cuestión.

De hecho, Araceli Gestido (BNG) ofreció un panorama desoladora de cómo se encontraba el servicio, con un prórroga forzosa y una tasa que no se subía desde hace 18 años, con los concellos aportando el coste de Sogama, que comenzó siendo de 20 euros tonelada en 2008 a los 105 actuales. Pero si que es cierto que no fue un debate político. Ni el gobierno de la Mancomunidade recurrió mucho a la subida de Sogama, ni las asociaciones dieron batalla a ese nivel.