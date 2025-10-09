Infraestruturas proyecta una senda peatonal de 2 kilómetros en Beluso, de Vilar a Bon,

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas anunció a mediados de junio la redacción de un proyecto de senda peatonal entre Lapamán y el cruce de A Torre, en Cela, para completar un tramo de movilidad segura que viene desde Pontevedra y que llegará hasta el Alto da Portela. Ahora el departamento autonómico, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), ha remitido una comunicación al Concello de Bueu en la que le anuncia que trabaja en otra senda, esta vez en la PO-315 en Beluso: desde Chan de Piñeiro y Vilar hasta Bon de Arriba.

Este nuevo proyecto forma parte del Plan de Sendas y tendrá una longitud de casi dos kilómetros: desde el punto kilométrico 3+910 (a la salida del centro urbano de Beluso) hasta el 5+800, que se corresponde con Bon de Arriba. De esta manera también se completaría un nuevo tramo para facilitar una movilidad segura de peatones y ciclistas en la carretera PO-315.

El punto de Vilar, en Beluso, donde comenzará la nueva senda peatonal. / Gonzalo Núñez

Ahora mismo existen aceras desde la salida del centro urbano de Bueu a través de la calle Pazos Fontenla hasta el mismo centro de Beluso, después de que la AXI acometiese en dos fases la construcción de una senda desde Achadiza hasta Cabalo. En este punto enlaza con las aceras la existente en la Rúa Nova de Arriba.

La extensión de esa senda desde Vilar hasta Bon e incluso hasta el límite con la parroquia canguesa de Aldán es otra de las demandas del Concello y de los vecinos de la parroquia. De momento la AXI no pone fecha a esa obra y habla «dos próximos anos», pero para avanzar en la redacción de los proyectos solicita al ayuntamiento que remita toda la información disponible de los servicios municipales que se pudiesen ver afectados, así como de posibles traídas de aguas vecinales.

Esta petición que también se hace extensible al tramo de la PO-551 entre Lapamán y A Torre, que es el que se pretende ejecutar en 2026. Desde la consellería confirman que en este caso ya se realizó el levantamiento topográfico, se tomaron datos de campo y ahora mismo se está redactando el proyecto. La previsión es someterlo a información pública antes de acabar este año.