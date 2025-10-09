El Concello inicia por el río de A Fraga las limpiezas para evitar inundaciones

La empresa contratada por el Concello de Moaña para acometer la limpieza de los tramos urbanos de los cursos fluviales que atraviesan el municipio comenzó esta semana los trabajos, a tiempo para minimizar el riesgo de desbordamientos e inundaciones cuando lleguen los primeros temporales del otoño.

La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, explicó ayer que precisamente la limpieza de la maleza de las márgenes y la retirada de ramas y otros elementos que pueden bloquear el paso del agua comenzó por el tramo urbano del río de A Fraga, que es el más sensible, en el entorno de los colegios de Reibón y Seara, cada vez que los temporales de lluvia coinciden con las mareas altas.

Después intervendrán en el río de O Inferno, despejando el paso del agua en todo el tramo que acaba canalizado bajo la calle As Barxas. Este año, además, se intervendrá también en los tramos urbanos de los dos ríos que riegan la parroquia de Domaio, el Freixa y el Miñouva, a donde se desplazarán después los operarios. La intención es que la limpieza total esté lista en tres semanas.

El Concello invirtió unos 17.200 euros en estos trabajos. Augas de Galicia, por su parte limpió el pasado invierno más de 7 kilómetros lineales de ríos, fuera de los tramos urbanos, en todo el término municipal moañés.