Cangas consume en octubre 5.000 m3 diarios de agua

La ampliación de la declaración de prealerta por escasez moderada de agua por parte de la Xunta al sistema del río Verdugo, ría de Vigo, Baiona y costa de Pontevedra a la que ya se mantenía en los sistemas del río Lérez (Pontevedra), río Grande (Camariñas) y río Anillóns hasta Arteixo, afecta ahora a Cangas y a Moaña. La del Lérez afecta a Bueu ya desde agosto.

Según los datos que maneja la concesionaria del ciclo del agua en Cangas, la UTE Gestión Cangas, ofrecidos al Concello, la media de consumo de los últimos ocho días de octubre es de 5.000 metros cúbicos al día. La media diaria en primavera e invierno fue de 5.500 metros cúbicos al día, mientras que en verano alcanzó los 8.000 y en septiembre llegó a 6.400 metros cúbicos al día. Debido a estar incluido en el nivel de prealerta por escasez de agua, Cangas, como los demás concellos incluidos en la lista, tienen la obligación de comunicar a la Xunta de Galicia sus consumos diarios, entre recomendaciones de uso responsable.

En el pasado verano, Cangas batió el récord de consumo de agua. Registró un consumo histórico, con casi 362. millones de litros de agua suministrada durante el tercer trimestre (del 1 de junio al 21 de septiembre). El suministro del verano de 2024 superó en un 41% al del primer trimestre de ese ejercicio. El consumo de agua de Cangas durante el verano de 2024 fue de un 3,6% (12.679 metros cúbicos más ) superior al del estío de 2023, lo que refleja un incremento del turismo y los habitantes estacionales en el municipio. Las reservas en el mes de junio del embalse de Eiras, del que se suministra Cangas, estaban al 100% con los 22 hectómetros cúbicos de su máxima capacidad. Ahora la situación es diferente.

Por otra parte, el depósito de agua de Coiro, al que llega el agua que transporta el nuevo emisario submarino a Cangas, sigue pendiente del presupuesto de los buzos para finalizar los trabajos de reparación de que había que realizar en su interior. Sí que es cierto que en el mes de junio, un grupo de buzos llevó a cabo trabajos en el interior de depósito, que hacían referencia a los cambios de válvulas que estaban oxidadas y amenazaban con romperse. Lo que no se sabía hasta ayer era que faltaban aún realizar lo que denominan «unos pequeños trabajos» para concluir lo que incluyó la UTE Gestión Cangas en el plan del inversiones.