Bueu recibe 149.400 euros del plan de dotaciones deportivas de la Diputación

El Concello de Bueu recibió ayer la comunicación oficial por parte de la Diputación de Pontevedra de la cuantía económica que percibirá dentro del II Plan de Infraestruturas Deportivas. Serán 149.400 euros, una aportación que se corresponde con las estimaciones iniciales que realizaba el ejecutivo local. Esto significa que podrá acometer los tres proyectos que tenía en carterá: la mejora de las pistas deportivas de O Xistro, la renovación del sistema de iluminación del campo de As Laxes y la rehabilitación de los vestuarios de este mismo terreno de juego.

La Concellería de Deportes tenía como obras prioritarias la intervención en el complejo deportivo de O Xistro, que incluirá la dotación de un sistema de iluminación eficiente, con un presupuesto de 66.123 euros, y la iluminación en el campo de fútbol de As Laxes, con un coste de 56.036 euros. Este proyecto consistirá en la renovar los focos de iluminación, tal como se hizo hace unos meses en el campo de A Graña, y en la colocación de una nueva torreta.

Uno de los temporales del invierno pasado derribó una de estas instalaciones, afortunadamente sin ocasionar daños personales. Una borrasca del anterior invierno ya había tirado otra torreta, aunque en ese caso se pudo reparar.

Estos dos proyectos suponen una inversión de 122.000 euros. A mayores el Concello de Bueu afrontará la rehabilitación del módulo de vestuarios del propio campo de As Laxes, que presentan desperfectos y daños. Para la redacción y ejecución de este proyecto podrá destinar algo más de 27.000 euros.

Cangas y Moaña

La Diputación también confirmó al Concello de Cangas la subvención que le corresponde en este segundo plan de infraestructuras deportivas, que será de casi 243.000 euros. Las actuaciones y mejoras que se acomterán se definirán en los próximos días.

Desde Moaña apuntan que todavía no tienen la comunicación oficial con el importe exacto de la subvención que le corresponde. Lo que sí está decidido es destinarla a la mejora del campo de fútbol de A Granxa, en Domaio. Un proyecto que incluiría la renovación del césped artificial, mejora de la iluminación y del sistema de riego.