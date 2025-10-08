Vous parler vous parler.

El Concello de Moaña recibió ayer a un grupo de alumnos franceses de intercambio en Moaña, que estudia en el IES Paralaia. Son 4 alumnas del noreste de Francia, justo en la frontera con Alemania. El día 1 de noviembre, las alumnas del IES Paralaia devolverán visita al país galo.

De movida en movida, de derrota en derrota

No se habla otra cosa que de la basura, bueno, de lo que va a costar a partir del próximo mes de junio que recojan nuestra basura. El PP ve las puertas abiertas a otra movida, como la que en su día fue la del IBI, que acabó con el gobierno socialista de Lois Pena, o la de Massó, que acabó con el bipartito BNG-PSOE (ACE se fue del gobierno en su estrategia habitual, para que le quedaran las movidas en la oposición, no en el gobierno), incluso la del precio del agua, a la que muchos culpan del retroceso del PP, de 1o a 8 concejales en cuatro años. La oposición, que lo sabe, se prepara para dar el salto. Habrá que ver si con los años la estrategia también funciona.

Mario Rodríguez y la piedra filosofal

Altivo y orgulloso anda estos días el concejal socialista de Moaña, Mario Rodríguez. Cree haber encontrado la piedra filosofal, esa que convierte en oro político, cualquier voto de metal. Se quiso guardar en el denominado aquí cuarto de la salud, en poner una vela a Dios y otra al Diablo, que es muy gallego, aunque él es de origen castellano