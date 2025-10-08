Veciños de Beducedo-Piñeiro se suman a la campaña de firmas contra el "tasazo" de la basura
El colectivo recoge apoyos hoy, desde las 18.00 horas, en la Casa da Cultura del barrio
REDACCIÓN
La Asociación de Veciños Berducedo-Piñeiro, que agrupa estos dos barrios de Moaña se suma a la campaña de recogida de firmas que inició el concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, contra la subida del precio de la tasa de recogida de la basura que propone la Mancomunidade do Morrazo. Cuenta con copias de los formularios y los vecinos que quieran sumarse pueden firmar esta tarde, en la Casa da Cultura de Berducedo, desde las 18.00 horas. Las firmas recopiladas serán entregadas el viernes.
El colectivo alerta de un "tasazo" que subirá hasta el 100% el coste a las familias y a los comerciantes. Pone en duda las bonificaciones anunciadas por la inseguridad que generan sus requisitos, como la imposibilidad de controlar si los vecinos reciclan o no.
- La cofradía abre un canal de salida al río Inferno para salvar los bancos de marisco
- La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas
- Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
- Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga
- Bajo control en el marisqueo a flote
- Los 1.500 euros de Santa Ifigenia ya tienen dueño
- La Xunta coge el relevo a Costas para negociar con Cangas la concesión de las naves de Ojea
- Casi 3.400 kilos de percebe y 226.000 euros tras 15 meses sin poder trabajar en Ons