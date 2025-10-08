Veciños de Beducedo-Piñeiro se suman a la campaña de firmas contra el "tasazo" de la basura

La Asociación de Veciños Berducedo-Piñeiro, que agrupa estos dos barrios de Moaña se suma a la campaña de recogida de firmas que inició el concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, contra la subida del precio de la tasa de recogida de la basura que propone la Mancomunidade do Morrazo. Cuenta con copias de los formularios y los vecinos que quieran sumarse pueden firmar esta tarde, en la Casa da Cultura de Berducedo, desde las 18.00 horas. Las firmas recopiladas serán entregadas el viernes.

El colectivo alerta de un "tasazo" que subirá hasta el 100% el coste a las familias y a los comerciantes. Pone en duda las bonificaciones anunciadas por la inseguridad que generan sus requisitos, como la imposibilidad de controlar si los vecinos reciclan o no.