La salud mental se expone en la Capela do Hospital
El espacio expositivo abre el viernes una muestra fotográfica de DOA con motivo del Día Mundial
Cangas
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el día 10 de octubre, la asociación Doa de Saúde Mental programa diversas actividades en Vigo, Cangas y Moaña. Para Cangas está programada una exposición fotográfica «Ollo, Ollas, Ollare», que se inaugura el día 10 en A Capela do Hospital, a las 17.30 horas. La muestra se podrá ver de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. En esta actividad también colabora el Concello de Cangas.
En el Concello de Moaña tendrá lugar el día 10 de octubre la lectura del manifiesto, fijado para las 12.30 horas, en colaboración con el propio Concello. En Vigo hay actividades en la Facultad de Psicología y el Hospital Álvaro Cunqueiro, entre otros.
