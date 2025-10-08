El Saíñas recupera el puente de A Rúa

El antiguo puente de piedra que comunicaba las dos orillas del río Saíñas a la altura de A Rúa, derruido desde hace más de una década, vuelve a estar operativo gracias a una actuación promovida por el colegio público vecino con la colaboración del Concello de Cangas y el permiso de Augas de Galicia, tras largos trámites. Suso «Chiqui», el cantero y albañil al que se encargó el trabajo, ya está dando los últimos retoques a la obra, que además de recuperar y poner en valor un elemento patrimonial, satisface una vieja demanda del colectivo escolar, de la asociación de vecinos Santo Domingo, de A Pedreira, y de los propietarios de fincas en la zona, impedidos durante muchos años de acceder a ellas con su maquinaria de labranza.

La estructura permite recuperar el tránsito entre las dos orillas del regato. / G.N.

El Ceip A Rúa formalizó la propuesta en el curso escolar 2020/21. «Valorando a nosa contorna e a riqueza natural que nos ofrece, o alumnado reparou no estado no que se atopaba a zona do río Saíñas», exponen los promotores. Parte del curso fluvial baja prácticamente pegado a los muros del colegio, y desde sus ventanas «podemos observar a diario como esta zona precisa melloras de forma urxente», argumentan. Las losas de piedra se desplomaron de su base y estaban dispersas por el entorno, y devolverlas a su lugar original precisaba de medios materiales y económicos , además de voluntad política y permisos administrativos que tardaron años en tramitar hasta hacer realidad la recuperación del antiguo puente de piedra.

En este tiempo, la comunidad escolar y el taller de empleo Granxa da Rúa realizaron limpiezas del entorno. También lo hizo en el cauce la asociación ecologista Adega, en jornadas de voluntariado. Mientras, el Concello gestionó ante Augas de Galicia los permisos para reconstruir el puente, que llegaron cuando remataba el anterior curso escolar, por lo que se decidió aplazar la obra hasta el inicio del nuevo. La estructura de piedra tiene alrededor de dos metros de ancho y casi uno de alto, con dos «ojos» por los que ahora circula mejor el agua y sustentan las losas que facilitan el tránsito entre las dos orillas del Saíñas.