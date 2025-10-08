Rodríguez pide participar en la comisión con Sanidade
El edil socialista quiere contribuir a que Moaña recupere el PAC | Está convocada para el 21
REDACCIÓN
El concejal del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, ha vuelto a solicitar por registro electrónico en el Concello, la solicitud para participar en la nueva reunión con la Consellería de Sanidade que ha solicitado el alcalde en funciones, Daniel Costas, en sustitución de la regidora —ausente por vacaciones— en el seno de la comisión de seguimiento de la construcción del centro de salud de Sisalde para el día 21. EL edil socialista pide su inclusión en esa reunión como miembro de pleno derecho de la Mesa Local da Sanidade en representación del PSOE para ayudar a construir para recuperar las urgencias médicas en este municipio.
El gobierno de Moaña convocó por segunda vez la comisión, tras el plantón de la Xunta a la primera cita el 5 de agosto, en cumplimiento de la jurisdicción contenciosa que obliga a una segunda convocatoria antes de denunciar.
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- La cofradía abre un canal de salida al río Inferno para salvar los bancos de marisco
- Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
- Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga
- Los 1.500 euros de Santa Ifigenia ya tienen dueño
- Casi 3.400 kilos de percebe y 226.000 euros tras 15 meses sin poder trabajar en Ons
- Uno de los habitantes emblema de Ons, en grave peligro
- Bajo control en el marisqueo a flote