Rodríguez pide participar en la comisión con Sanidade

El concejal del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, ha vuelto a solicitar por registro electrónico en el Concello, la solicitud para participar en la nueva reunión con la Consellería de Sanidade que ha solicitado el alcalde en funciones, Daniel Costas, en sustitución de la regidora —ausente por vacaciones— en el seno de la comisión de seguimiento de la construcción del centro de salud de Sisalde para el día 21. EL edil socialista pide su inclusión en esa reunión como miembro de pleno derecho de la Mesa Local da Sanidade en representación del PSOE para ayudar a construir para recuperar las urgencias médicas en este municipio.

El gobierno de Moaña convocó por segunda vez la comisión, tras el plantón de la Xunta a la primera cita el 5 de agosto, en cumplimiento de la jurisdicción contenciosa que obliga a una segunda convocatoria antes de denunciar.