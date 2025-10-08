Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La rehabilitación de las casas de Nazaret comenzó esta semana

Tan solo unos días después de las tareas de vaciado de los muebles y enseres de las viviendas

Juan Calvo

Cangas

Tras los intentos trabajos de vaciado de las cuatro viviendas de Nazaret que se van a dedicar a viviendas sociales efectuados la semana pasada, comenzarán esta semana los trabajos de rehabilitación. Sorprende, por inusual, la rapidez con la que se realiza todo el proceso. Las oras las lleva cabo la empresa Nature Infraestructuras y Servicios S.L. El presupuesto alcanza los 372.000 euros entre lo que aporta el Concello y la Xunta, que aporta 300.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents