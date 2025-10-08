Presentación de «Mauro», una novela sobre la fuga del penal de San Cristóbal
REDACCIÓN
Bueu
La librería Miranda organiza hoy en Bueu la presentación de la novela «Mauro», una historia ambientada en la fuga de más de 800 presos durante la Guerra Civil del penal de San Cristóbal, en Navarra. El autor del libro es Mikel Guerendiain, que estará esta tarde a partir de las 19.30 horas junto al librero Fernando Miranda en la sala multiusos del Centro Social do Mar.
El libro se inspira en la fuga de más de 800 presos el 22 de mayo de 1938 de la cárcel situada a las afueras de Pamplona. Ninguno de los fugados tenía delitos de sangre. Pese a ello muchos fueron abatidos o detenidos en las horas siguientes. Otros se echaron al monte para intentar llegar a Francia y durante días la zona fue escenario de una cacería humana.
