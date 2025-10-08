El PP tacha de «tomadura de pelo» los presupuestos de Bueu

El PP de Bueu ha reaccionado de manera inmediata al anuncio del gobierno local para llevar a pleno los presupuestos de 2025. Aunque sea a modo de balance y transición. «Unha tomadura de pelo aos veciños» y unas cuentas «inservibles». Así se manifestaba ayer la portavoz popular, Elena Estévez, que subraya que en cuanto se aprueben solo estarán vigentes alrededor de 45 días antes de que empiece el nuevo año y entrar de nuevo en período de prórroga. «Loxicamente non poden atender as necesidades nin os investimentos que precisan os bueueses», argumenta.

Ese periodo de vigencia probablemente sea inferior. La previsión era convocar esta semana la comisión informativa de Contas y celebrar un pleno extraordinario el próximo martes 14 de octubre. Desde el ejecutivo local ya han trasladado a la oposición que ante estos días el interventor municipal estará ausente, por lo que la sesión plenaria no sería antes del 20 de octubre. Y luego aún habría que pasar por un periodo de exposición pública y resolver las probables alegaciones.

Desde el PP sostienen que el borrador de presupuestos avanzado por el concejal de Facenda, Xosé Leal, «demostran á perfección as moitas eivas da xestión do BNG». En concreto, Elena Estévez se refiere al «disparadísimo» gasto en personal, que alcanza el 47% del total, o el hecho de que las inversiones con fondos municipales sean de 116.000 euros. «Algo impropio dun concello como Bueu», afirma Estévez, que asegura que son la Xunta y la Diputación quienes «rescatan» al Concello «da nada máis absoluta coas súas millonarias achegas».

El PP critica con dureza la gestión del concejal responsable de Facenda, Subvencións e Contratación Local y del propio alcalde. «O máis honesto sería que Leal admitira a súa falta de traballo e foi incapaz de presentar uns orzamentos en dous anos, pero o alcalde permítello. Así que pode seguir así aínda que perxudique aos cidadáns», defiende la portavoz popular. La exalcaldesa también se permite ironizar sobre el hecho de que sean unos presupuestos de transición. «Ao ritmo que van habitualmente é moi posible que estas sexas tamén as contas de 2026 e 2027», apunta. Una ironía que lleva un punto más allá. «Supoñemos que o retraso e que sexan moi deficientes fixen cando eu estaba na Alcaldía hai case 20 anos, Leal ten imaxinación para iso e para moito máis», concluye Elena Estévez.