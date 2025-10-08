Nores teme que el Sergas copie en A Rúa lo que va a hacer en el nuevo CIS de Vigo

La Asociación A Voz da Sanidade de Cangas se concentró un martes más ante las letras gigantes de Cangas. La portavoz del colectivo, Carmen Nores, asegura que acordaron dar apoyo a la convocatoria de los vecinos de O Hío para concentrarse en Pontevedra el jueves 16 de octubre y también a la concentración convocada por la Plataforma de defensa da sanidade pública de Vigo para el martes 14, delante del centro de salud de Coia, en protesta contra el plan funcional de la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo.

Dicho Plan, tal y como manifiesta Carmen Nores, contempla dotar al nuevo centro de salud Olimpia Valencia con profesionales de los actuales centros de salud de Vigo y trasladarlos al nuevo CIS, cerrando los del Nicolás Peña y López Mora y centralizando toda pediatría de Vigo.

Desde Cangas, asegura que se sigue muy atentamente y con preocupación todo lo que acontezca en Vigo «pues será la copa del Sergas para el futuro CIS de A Rúa, en Cangas». La construcción del nuevo edificio sanitario de Cangas sigue pendiente de la aprobación de la modificación puntual de los terrenos para que Cangas pueda entregar el solar a la consellería y que lo financie.