Moaña reúne hoy a 21 artistas en la exposición «Artellando» en el alto de la Plaza
La inauguración está prevista para las 19.00 horas | Xan Vieito es el artista invitado en esta segunda edición de la colectiva
REDACCIÓN
La planta alta de la plaza de abastos de Moaña acoge hoy, a las 19.00 horas, la inauguración de la exposición «Artellando» , una colectiva que reúne a 21 artistas y que tiene como creador invitado a Xan Vieito, natural de Negreira y vecino de Moaña desde hace un tiempo.
Junto a Vieito, exponen el fotógrafo y artista plástico Nel Pinheiro, Leonardo Rial, Sandra Ramos, Agustín Soage, Cristina Barreiro, Roberto Brañas, Manuel Pizcueta, David Middleton, Cristina Carvajal, Alfonso Cancelas, Lito Portela, J.A. Fernández Ambroa, José Manuel Parcero y María Fortes Blanco, además de Luceiro, Xavier Ríos, Henrique Prado, Bel Miranda y Manuel Chapela.
«Artellando» es el nombre de la exposición pero también del colectivo de la comarca que le da forma. Como indican sus organizadores,«Artellando remite a artellar, conxugar e ligar distintas partes ou elementos para que poidan funcionar como un todo de forma organizada e eficiente». En este caso usan el término para «crear, artellar un campo de posibilidades para os artistas plásticos do Morrazo». Este proyecto artístico y exposición nace «co obxectivo de artellar un grupo de artistas noveles e veteranos á vez que achegan a arte á veciñanza». Tienen abierta la participación en ediciones posteriores al resto de artistas de O Morrazo «pues no se agotan, ni de lejos» en esta nómina de artistas.
