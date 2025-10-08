La Mancomunidade suma más composteros domésticos y ya roza los 1.500 en 1.286 casas

Mientras sigue la polémica por la nueva ordenanza fiscal de la basura en la Mancomunidade de O Morrazo para Cangas, Moaña y Bueu, que sube los recibos de 67 a 126 euros en los hogares, de 87 a 200 en los pequeños comercios y en la hostelería hasta 368, 1.324, 3.309 y 4.964 al aplicar a la cuota fija de 200 y 400 otra variable dependiendo de superficie, la entidad supramunicipal sigue con el reparto de composteros domésticos. El anuncio, confirmado desde hace meses por la presidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, de que las leyes y la subida del canon de Sogama a los Concellos por el tratamiento de los residuos iba a provocar un aumento del recibo por encima de los 120 euros, ha hecho reaccionar a los vecinos que piden composteros. La nueva ordenanza establece bonificaciones del 15% en el recibo para las personas inscritas en el programa de compostaje individual y también en el comunitario, además del 8% en los usuarios adscritos al contenedor marrón de biorresiduos.

Reparto de composteros, ayer, en Moaña. / G.N.

Ayer se entregó una nueva remesa de composteros domésticos atendiendo a las solicitudes presentadas por particulares. La empresa encargada del control de los composteros en la Mancomunidade Celquisan Global, entregó en Cangas 16 de estas unidades y una más a un vecino de Bueu y otras 5 en Moaña, un municipio en donde las entregas se hacen más a menudo, de ahí que el número fuera más reducido. Como curiosidad, fueron entregados el 100% de los composteros ya que no se pudo presentar uno de los solicitantes en Cangas y una persona presente que siguió la charla de los técnicos de la empresa, decidió inscribirse y ya se lo llevó en el mismo día.

Con esta última remesa, O Morrazo cuenta con 1.493 composteros domésticos instalados en 1.286 viviendas, de los que 488 están en Cangas, 360 en Bueu y 438 en Moaña. La Mancomunidade ofrece la posibilidad de que, haciendo un buen uso de los composteros puedan solicitar más de uno, de ahí que figuren más instalados que viviendas. Hay personas que incluso tienen siete, algunos comprados por ellas mismas fuera de la Mancomunidade que los entrega de forma gratuita.

Celquisan Global se encarga de las visitas de control. Suelen realizar dos el primer año y atienden las llamadas de los vecinos con alguna pregunta o solución. Es gente muy concienciada con la necesidad de compostar, por eso que se saben bien el número de composteros en esta comarca y su ubicación. Aseguran que la Mancomunidade está haciendo un buen trabajo en este sentido, que todo es mejorable por parte de los particulares, pero que se está en el buen camino, aunque hay mucho más que hacer.

La empresa también controla los composteros comunitarios, con 23 centros funcionando: 6 en Cangas, 3 de los 4 instalados en Bueu y 14 en Moaña, que empezaron con el Plan Revitaliza de la Diputación en 2016 y que concluyó en 2021. Moaña suma más composteros comunitarios porque los instaló acogidos a otras subvenciones y suelen funcionar bastante bien, mejor que en Cangas y en Cangas mejor que en Bueu.

Reunión hoy con el comercio

La presidenta de la Mancomunidade presenta hoy la nueva ordenanza a los colectivos de comerciantes, hostelería y alojamientos, en una reunión a las 20:00 horas en el Concello de Cangas. La Federación de comerciantes (Fecimo) se sumó a la campaña de recogida de firmas contra la subida que inició en Bueu el edil no adscrito Daniel Chapela y su presidenta Carmen Pereiro dice que la campaña va muy bien, sólo en Cangas están adheridos 70 establecimientos.

Según el estudio de la nueva ordenanza, el coste del servicio de recogida es de 7,7 millones, de los que se financian 5,7 con las tasas, es decir el 77,10%, por lo que la Mancomunidade aporta 1,7 millones. De esos 7,7 millones, 4,6 corresponden al coste de la empresa; 2,1 de Sogama y 560.000 son costes internos. En un reparto lineal por las 33.951 unidades contributivas entre los tres municipios, el recibo saldría en 161,42 euros. La repercusión de la gestión de la basura en la tasa sería de 205,46 euros teniendo en cuenta que en 2024 se gestionaron 28.128,70 toneladas de basura con un coste de 266 euros por tonelada.

Para calcular los 126 euros por vivienda, se le atribuyeron 0,630 kilos de residuos anuales equivalente a la generación de 1,3 habitantes por hogar, lo que suponen 10,50 euros al mes. Para viviendas turísticas, fija la tasa en 200 euros (hay 1.200 censadas) y para las 1.700 unidades de pequeños comercios, figura una cuota 200 euros (16,66 al mes). El estudio considera que la tasa no es desproporcionada y la compara con las de otros Concellos como Vilagarcía (de 248 a 621 según superficie); Tui (334); Ponteareas (de 192 a 289 según superficie) y Vigo, de 132 a 538.

El PP critica que los vecinos pagarán 38 euros más que en Marín

Los portavoces del PP de Cangas, Moaña y Bueu, Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro y Elena Estévez, respectivamente, insisten en la «discriminación y castigo fiscal» que los gobiernos del BNG van a someter a los vecinos con la nueva tasa de la basura con la que, aseguran, pagarán 38 euros más al año que los de Marín, en donde está en 88. Dicen que no entienden la subida a 126 euros en viviendas y que se multiplique hasta por seis en muchos negocios, cuando en otros concellos las subidas son más razonables, entre 90 y 100 euros por este servicio.

Realizan una comparativa de precios. Además de la tasa en Marín que quedará congelada en 88 euros, en Lalín la suben un 20% a 93 euros; Baiona, un 25% y llegará a 97 euros, mientras que en Redondela se sube un 41% y la fijan en 100 euros. El PP también aborda el caso de Ponteareas en donde la alcaldesa Nava Castro ele vó el recibo a 150 euros «después de tres mandatos de despilfarro del BNG y tener que asumir una nefasta herencia económica».

Los lídesres del PP de O Morrazo lamentan la «incoherencia» del BNG ya que sus compañeros de Baiona tildan de brutal la subida propuesta por el alcalde popular a 97 euros «y aquí espetan un 90%». También critican el surrealismo del PSOE, cuyos ediles votan distinto según estén en el gobierno o no, como el caso del edil de Moaña que se abstiene. y piden al partido que se aclare si la subida es necesaria y justa o no, además de que su voto es clave en la asamblea del lunes, ya que el BNG necesita 28 apoyos.

La ausencia de los populares de Moaña en la comisión "por protesta"

En cuanto a la ausencia del PP de Moaña en la comisión de Contas en donde se dictaminó la subida, Piñeiro asegura que lo hicieron como medida de protesta y que son «hiperresponsables con la representatividad que ostentan de los vecinos y acudirán a la asamblea a votar en contra.