La Escuela de Teatro para adultos empieza en noviembre

REDACCIÓN

Cangas

La Escuela de Teatro de Cangas abre el plazo de matrícula del curso 2025-2026 para el alumnado adulto. Los de Primaria, ESO y Bachillerato ya comenzaron a principios de mes. El profesor es Lois Soaxe y organiza Teatro de Ningures.

Con respecto al las clase de aldultos, la Escuela de Teatro de Cangas, impartirá los cursos a partir de la primera semana de septiembre, en el Auditorio Municipal de Cangas, Xosé Manuel Pazos Varela. Los lunes se impartirán cursos de « Puesta en escena de un montaje teatral», bajo la tutoría de Fran Paredes; los martes, «El juego teatral», un curso de exploración y creación escénica, a cargo de Sonia Rua. así como un taller de escritura teatral, que impartirán Santiago Cortegoso y Salvador del Ríal; el miércoles otro de «O Corpo Creativo», a cargo de Maite Campos y el jueves, otro de intepretación teatral, con Casilda Alfaro.

