La Diputación destina 90.000 euros a la recuperación del patrimonio marítimo y fluvial
El plazo estará abierto hasta el día 27 | María Ortega presentó una moción por su supresión
REDACCIÓN
La Diputación de Pontevedra habilita una partida de 90.000 euros para ayudas destinadas a la recuperación del patrimonio marítimo y fluvial de la provincia. Las bases acaban de ser publicadas en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) y los colectivos y entidades dispondrán hasta el 27 de octubre para solicitar las subvenciones.
La convocatoria establece tres líneas de actuación: la rehabilitación de barcos tradicionales para recuperar su carácter original o conservar elementos estructurales que permitan su conservación; restauración y conservación de aparejos de pesca vinculados a la cultura marítimo-fluvial; y finalmente un tercer apartado para construcciones e instalaciones en tierra, como almacenes, lonjas, astilleros o casetas de pesca, para ser reconvertidas en espacios de uso cultural. El importe máximo de la subvención no podrá superar el 80% del coste del proyecto ni los 10.000 euros en total.
El BNG presentó en el mes de septiembre a través de la concejala y diputada moañesa María Ortega una moción al pleno provincial para solicitar que se restableciesen estas ayudas para que las asociaciones vinculadas al patrimonio marítimo puedan impulsar sus proyectos.
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- La cofradía abre un canal de salida al río Inferno para salvar los bancos de marisco
- Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
- Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga
- Los 1.500 euros de Santa Ifigenia ya tienen dueño
- Casi 3.400 kilos de percebe y 226.000 euros tras 15 meses sin poder trabajar en Ons
- Uno de los habitantes emblema de Ons, en grave peligro
- Bajo control en el marisqueo a flote