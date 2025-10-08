La Diputación destina 90.000 euros a la recuperación del patrimonio marítimo y fluvial

La Diputación de Pontevedra habilita una partida de 90.000 euros para ayudas destinadas a la recuperación del patrimonio marítimo y fluvial de la provincia. Las bases acaban de ser publicadas en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) y los colectivos y entidades dispondrán hasta el 27 de octubre para solicitar las subvenciones.

La convocatoria establece tres líneas de actuación: la rehabilitación de barcos tradicionales para recuperar su carácter original o conservar elementos estructurales que permitan su conservación; restauración y conservación de aparejos de pesca vinculados a la cultura marítimo-fluvial; y finalmente un tercer apartado para construcciones e instalaciones en tierra, como almacenes, lonjas, astilleros o casetas de pesca, para ser reconvertidas en espacios de uso cultural. El importe máximo de la subvención no podrá superar el 80% del coste del proyecto ni los 10.000 euros en total.

El BNG presentó en el mes de septiembre a través de la concejala y diputada moañesa María Ortega una moción al pleno provincial para solicitar que se restableciesen estas ayudas para que las asociaciones vinculadas al patrimonio marítimo puedan impulsar sus proyectos.