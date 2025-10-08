Cursos de Gestión y Operaciones de Servicios en la Casa de Oficios

El Concello de Cangas comenzó esta semana en la Casa de Oficios un curso dirigido prioritariamente a personas desempleadas en el que se van a impartir el certificado profesional de Actividades de Xestión Administrativa, con una duración de 958 horas, de las que 220 corresponden a prácticas en empresas. En el curso participan ahora mismo 15 personas sin empleo, teniendo previsto el final del mismo para julio del próximo año.

Además, el Concello mantiene abierto el plazo para inscribirse en otra acción formativa prevista para ese año, en el que se va a impartir el certificado profesional de Operacións Auxiliares de Servizos Administrativos e Xerais, con 508 horas, incluidas prácticas en empresas y módulos transversales. El alumnado puede solicitar diferente ayudas económicas, según las circunstancias concretas de cada personas.

Las personas interesadas en inscribirse puede solicitar más información en el correo electrónicos casadeoficios@cangas.gal.