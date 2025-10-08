Comienzan los trabajos de pintado de la calle Longán y del entorno del kenyata

Después de que se realizara el plan de reasfaltados en el municipio de Cangas, a través de la concejalía de Obras y Servicios, que dirige la socialista, Sagrario Martínez, estos días comenzaron con la señalización, que ya la oposición municipal echaba de menos. Así, el pintado de los pasos de peatones y las aceras es algo que se está llevando a cabo en la calle Longán, donde está situado el muro de la discordia para la oposición. En la mencionada calle, antes de ser asfaltada, también se instalaron servicios en el subsuelo. En el último pleno, la edil socialista ya replicó al PP que el pintado se iba a realizar muy pronto.

Por otra parte, también se están realizando tareas de pintado en las calles que fueron asfaltadas e n el entorno de los campos del kenyata, donde también se van a pintar aceras para salvaguadar la seguridad de los peatones, antes los coches que circulan por la zona. Hay peticiones para establecer zonas de carga y descarga, pero ya advirtió el gobierno que se actuará siguiendo siempre los criterios que marquen la Policía Local de Cangas, para la seguridad de los peatones y la fluidez del tráfico en las zonas afectadas por los trabajos.