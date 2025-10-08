Comida de los Quintos del 68 el sábado 25
Los Quintos del 68 organizan una comida el 25 en el Real Club Sanxenxo, con una misa previa a las 13 horas en el nuevo templo de la localidad. El menú incluye aperitivos, mariscos, ternera, lenguado y barra libre y el precio es de 180 euros por pareja. Para anotarse, 637239173 (Pucho) y 637260183 (Rincho).
