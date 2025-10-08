Cangas, único concello grande sin fondos Feder, por no tener proyectos
El PP critica la situación y el gobierno alega que no cumplían requisitos
G.M.P.
Cangas es el único municipio de la provincia de más de 20.000 habitantes que queda fuera de las ayudas europeas Feder, que ni siquiera ha solicitado. Lo denuncia el grupo municipal del PP, que arremete contra el grupo de gobierno que preside la nacionalista Araceli Gestido y lo expone como un ejemplo más de la incapacidad de gestión y trabajo del tripartito. La regidora reconoce que si el Concello no solicitó la línea de ayudas Feder para los planes de actuación integrados de entidades locales es porque carece de agenda y de proyectos para presentar, un problema que, dice, heredaron los actuales gestores municipales, y enquistado por la falta de recursos.
«Isto é unha sangría. Da igual se son axudas europeas, estatais ou autonómicas, non piden ningunha», arremeten los populares cangueses, y añaden que llueve sobre mojado en este asunto, a pesar de que «contan co maior orzamento municipal nunha década».
Recuerda el PP que hace un año se publicó la orden por la que se aprobaban las bases para la asignación de la senda financiera Feder a planes de actuación integrados de entidades locales. De los casi 1.800 millones de euros destinados a desarrollo urbano sostenible, cerca de 174 fueron destinados a Galicia, recibiendo casi una treintena de solicitudes con el objetivo de lograr el 60 % de los fondos para financiar las iniciativas presentadas. Marín, O Porriño, A Estrada, Lalín y otros municipios de similar entidad optan a las ayudas que la villa morracense ni ha solicitado. «O noso concello volve a saír prexudicado da nefasta xestión do actual Goberno local, incapaz de conseguir recursos doutras administracións para poñer en marcha iniciativas», critican.
La formación que lidera Dolores Hermelo cuestiona si esa actitud se debe a que las ayudas solo abarcan el 60 % de los proyectos, quedando el 40 % a cuenta de los ayuntamientos. «Non queren poñer o 40 % nin buscar cartos».
La respuesta del gobierno local
Desde el gobierno local insisten en que para que el Concello se pudiera presentar a la convocatoria de febrero de 2025 de Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDL o antiguas EDUSI) era necesario contar con una planificación estratégica previa en clave de sostenibilidad ambiental, digital, económica y social que el Concello no tiene «xa que ningún dos gobernos anteriores a levou a cabo». Explica que "era necesario contar cunha planificación estratéxica previa en clave de sustentabilidade ambiental, dixital, económica, cultural e social que acompañase ó plan de actuación que se presentase á convocatoria. Sobre todo valoraríanses instrumentos tales como os plans de acción local que se teñan elaborado seguindo o marco estratéxico e metodolóxico da Axenda Urbana Española, ou da Axenda 2030. Tal e como recolle o artigo 10 e o Anexo II da Orde 1072/2024, a EDIL debe cumprir cos requisitos recollidos, ben na metodoloxía de axenda urbana ou, no seu caso, no artigo 29 do Regulamento 1060/2021 da UE". Deja claro que siendo "conscientes da importancia de dispor deste tipo de planificación para, entre outras cousas, acceder a Fondos Europeos, a actual corporación presentouse á Convocatoria de 2025 para elaboración de Plans de Acción Local no marco da Axenda 2030, estando pendiente de resolución".
Añade que "O Concello de Cangas era coñecedor desta convocatoria e avaliou a posibilidade de presentarse pero o non contar cun requisito da propia convocatoria (Planificación estratéxica) non puido tramitar a solicitude. Ademáis, a convocatoria era para proxectos dun mínimo de 5 millóns e financiaban só o 60% como máximo". El goberno dice que consideró que estas dos circunstancias, la financiación y el no cumplimiento de requisitos "facia inviable presentarse". Pero añade que es intención de la actual corporación "realizar as tarefas necesarias para contar cunha planificación estratéxica que permita acudir a estas e outros Fondos. Nesa mesma época, presentámonos ao perte da auga, unha convocatoria igualmente importante para a que si cumplíamos os requisitos".
