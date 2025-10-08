Los campos del keniata sufren un nuevo retraso al necesitar aporte de arena
Viéitez asegura que no se puede poner la hierba sobre la gravilla actual
El concejal de Deportes de Moaña, Rubén Viéitez, reconoce que las obras de cambio de césped en los dos campos del keniata en los colegios de Reibón y de Seara, en donde también se juega la liga del Fútbol 7, sufren un nuevo retraso y ayer en una visita con la empresa a las obras, confirmaron que necesitarán unas dos o tres semanas más. Por lo que hasta finales de mes, los campos no podrán estar rematados. Asegura que el retraso se debe a un imprevisto en los trabajos ya que una vez levantada la hierba, se comprobó que la gravilla no era compactable y necesita aporte de arena para crear una base elástica que permita distribuir por encima el césped.
El concejal también reconoce problemas en la instalación de los postes de la red de balones al haber aparecido tuberías y canalizaciones de cable y electricidad que no estaban previstas.
De todas formas y ante las críticas del PP, confirma que sí está trabajando gente y que desde el Concello se está en contacto con el técnico para resolver los problemas. Entiende que es un trastorno para los clubes -Escola Base y keniata- y para los colegios aunque no han trasladado quejas. La liga keniata comenzará cuando estén los campos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- La cofradía abre un canal de salida al río Inferno para salvar los bancos de marisco
- Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
- Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga
- Los 1.500 euros de Santa Ifigenia ya tienen dueño
- Casi 3.400 kilos de percebe y 226.000 euros tras 15 meses sin poder trabajar en Ons
- Uno de los habitantes emblema de Ons, en grave peligro
- Bajo control en el marisqueo a flote