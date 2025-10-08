Los campos del keniata sufren un nuevo retraso al necesitar aporte de arena

El concejal de Deportes de Moaña, Rubén Viéitez, reconoce que las obras de cambio de césped en los dos campos del keniata en los colegios de Reibón y de Seara, en donde también se juega la liga del Fútbol 7, sufren un nuevo retraso y ayer en una visita con la empresa a las obras, confirmaron que necesitarán unas dos o tres semanas más. Por lo que hasta finales de mes, los campos no podrán estar rematados. Asegura que el retraso se debe a un imprevisto en los trabajos ya que una vez levantada la hierba, se comprobó que la gravilla no era compactable y necesita aporte de arena para crear una base elástica que permita distribuir por encima el césped.

El concejal también reconoce problemas en la instalación de los postes de la red de balones al haber aparecido tuberías y canalizaciones de cable y electricidad que no estaban previstas.

De todas formas y ante las críticas del PP, confirma que sí está trabajando gente y que desde el Concello se está en contacto con el técnico para resolver los problemas. Entiende que es un trastorno para los clubes -Escola Base y keniata- y para los colegios aunque no han trasladado quejas. La liga keniata comenzará cuando estén los campos.