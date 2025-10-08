Cameselle elogia la Unidad de Mama del Área frente al «delito» andaluz

La Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama de Cangas (Adicam) afronta este octubre el mes dedicado a este cáncer con toda una programación de actividades y este sábado celebra sus XXIV Xornadas Científicas en el Auditorio (18:00 horas). Lo hace en medio de la gran polémica por los retrasos en los diagnósticos del cribado de cáncer de mama en la sanidad pública en Andalucía (Servicio Andaluz de Salud SAS), dentro del programa de detección precoz.

El médico del PAC de urgencias de Cangas y también en Adicam desde hace años, Jorge Cameselle, reconoce que lo ocurrido en Andalucía es un «auténtico delito». que atribuye a cuando se prioriza el interés por la medicina privada y la pública interesa menos. Asegura que lo ocurrido, con fallos en la información del diagnóstico de los cribados a las pacientes afectadas, es la punta del iceberg y que seguro que son más las 2.000 mamografías afectadas. El Gobierno andaluz cifró en 2.000 las mujeres a las que no se les informó de que los resultados del screening habían sido no concluyentes.

Cameselle asegura que esta situación no se ha dado aquí, dice que la Unidad de Mama del área sanitaria es excelente, «hace las cosas bien», aunque reconoce que también hay mucha presión, pero se puede decir que» es de lo mejor de España». Como médico volcado en la investigación del cáncer de mama, asegura que el error en Andalucía es de protocolo del Gobierno, no de los médicos y que existe un problema de revisión, de no preocuparse de revisar si todo se hace bien o mal. En este sentido habla de un «agujero negro terrible» e insiste en que es delito y que le duele que no haya dimisiones: «Hay una responsabilidad brutal».

Cameselle asegura que lo ocurrido en Andalucía es uno de los errores de salud «de los peores de España» y que es similar a lo que está ocurriendo en Galicia con la falta de médicos. Dice que se demostrará que tiene repercusiones en los cuidados a la población. No entiende, por ejemplo, que habiendo falta de médicos no haya más facultades en A Coruña y en Vigo y que hay pruebas documentales de que en 2004 ya se advertía de que Galicia iba a padecer una falta de médicos. Añade que Recursos Humanos advirtió a los conselleiros lo que iba a pasar y en la actualidad un 25% de la población no tiene médico al que pueda acceder. Apuesta por la apertura de más facultades porque favorecerá también la investigación y que abrirlas en A Coruña y en Vigo sería bueno porque competirían por ser la mejor, además de que sería una medida barata porque los médicos ya tienen su sueldo.

Fernando Schmitt en las Xornadas de Adicam

Cameselle es uno de los coordinadores de las Xornadas Científicas que Adicam celebra este sábado en Cangas con la participación de ocho profesionales, entre los que figura Fernando Schmitt, brasileño afincado en Oporto, y uno de los referentes en la investigación del cáncer de mama. Dirigió el Instituto de Patología e Inmunología en la Universidad de Oporto (Ipatimup) en donde sigue como docente y dirigiendo investigaciones. El propio Cameselle investigó con él en el cáncer de mama casi dos décadas. Schmitt fue responsable de investigaciones médicas en Luxemburgo, investigador en Canadá y presidente de la Asociación Internacional de Citología.