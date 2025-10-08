El cambio de las NN.SS. permitirá que los muros tradicionales se conserven

La modificación número 15 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, cuya fase de estudio ambiental ya concluyó, deja claro que abarca a todo el municipio de Cangas, que los cambios no van a tener incidencia en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y que, en muchos de los casos, como indica en el Instituto de Estudios del Territorio, pueden hasta a ser beneficioso. Y es que lo que persiguen los partidos políticos con representación municipal con esta modificación número 15, la que más territorio abarca de las 14 que se sacaron adelante (están pendiente aún la de A Rúa) es adaptar mucha de la normativa de las viejas y, en algunos casos, obsoletas Normas Subsidiarias, a la actual Ley del Solo de Galicia, que desde que 1994, que se aprobaron las Normas Subsidiarias, también cambió bastantes veces.

En este sentido, la modificación puntual pretende la conservación de los muros tradicionales, algo que chocaba directamente con los retranqueos que se veían obligados muchos vecinos. Por una parte, las Normas Subsidiarias obligaban a retranquear y, por otra, Patrimonio no permitía tocar el muro tradicional.

El viernes es la reunión miembros de los partidos políticos con representación en la corporación municipal y los técnicos del despacho que se encargan del asesoramiento jurídico. El gobierno local quiere llevar cuanto antes este asunto al pleno.

Ayer también se supo que la empresa Amgecabe ya terminó los obligatorios trabajos de estudios arqueológicos, sin que se encontrara nada que debiera ser protegido en la zona de A Rúa, donde pretende actuar y que permitirá al Concello de Cangas a hacerse con terrenos gratis para el Centro Integral de Saúde (CIS).