Una alfombra de Bueu para Maruja Mallo en Madrid

Este miércoles se abre oficialmente al público la exposición «Máscara y compás», una retrospectiva sobre la artista gallega Maruja Mallo en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid. Antes de su inauguración una quincena de alfombristas desplazados desde Bueu confeccionaron un espectacular tapiz de arte efímero que durante unos días servirá para dar la bienvenida a los visitantes que se acerquen a esta muestra, que se podrá ver hasta el 16 de marzo. La confección de esta alfombra está patrocinada por la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, y de su elaboración se encargó la Asociación Cunchas e Flores de Bueu.

Los alfombristas de Bueu trabajando ayer en el diseño. | ACF

La elección del colectivo bueués no es casual. Maruja Mallo forma parte del grupo de artistas e intelectuales que pasó por Bueu y Beluso justo antes de la Guerra Civil. «Este trabajo no solo resalta su orogen gallego, sino que también pretende poner en valor su estancia en Bueu durante el verano de 1936», explican desde Cunchas e Flores. Esa estancia fue muy breve, pero fructífera. De Beluso se marchó con el conocido como «Cuaderno de Galicia», que tuvo una gran trascendencia en su posterior actividad creativa. En ese periodo coincidió con José Suárez, que trabajaba en la serie «Mariñeiros»; Federico Ribas, Rómulo Gallegos, Carlos Velo o José Gómez de la Cueva «Johan Carballeira».

Un tapiz de 12x2

El diseño de la alfombra es obra de Rafael Oliveira y en su elaboración trabajaron este martes Amalia Herrera, Ataúlfo Cortizo, Celia Fernández, Eugenio Gil, Javier Blanco, Julio Gil, Loli de la Torre, Loli Docampo, Mari Carmen Novas, Mari Rodríguez, Rosa Miranda, Teresa Moledo y Rafael Oliveira. El tapiz tiene unas dimensiones de 12 metros de longitud por 2 de ancho.

Los materiales empleados para darle forma son parte de la identidad alfombrista de Bueu, con una importante presencia del mar. Así se utilizaron conchas de berberecho, almeja, mejillón, moelo, vieira, lapa y navaja. Estas conchas estaban presentesde diversas maneras: enteras, trituradas, teñidas o en su estado natural. No solo hay mar, sino también cáscara de pino, hojas de magnolio y eucalipto, semillas secas y trituradas, aparejos y hasta viruta de aluminio. El lema de la alfombra es «Conchas y compás», con el que se alude a uno de los materiales más importantes del diseño y al título oficial de la exposición en el Reina Sofía.

Los alfombristas y el diseño ante el Museo Reina Sofía. / ACF

Los alfombristas se llevaron de Bueu algunas partes elaboradas previamente, lo que les permitió empezar a trabajar a primera hora de la mañana de este martes delante de la entrada principal del museo en Madrid y completar el diseño a mediodía. «Desde el Museo Reina Sofía –cuyo director es el gallego Manuel Segade– se portaron de maravilla con nosotros», destacan. A lo largo de la mañana el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, y el responsable de la Casa de Galicia en Madrid se acercaron para seguir la confección de esta alfombra en homenaje a Maruja Mallo.

Un diseño que es un reconocimiento a la artista, pero también quiere visibilizar el trabajo de los colectivos alfombristas, posicionarlos como creadores y artistas de arte efímero y dignificar la cultura popular y tradición de Galicia. «Esta alfombra es una forma de acercar el arte a la cultura popular, integrando las creaciones de Maruja Mallo en este diseño, y de llevar la tradición alfombrista a un centro expositivo de referencia como el Museo Reina Sofía», concluyen desde la Asociación Cunchas e Flores.